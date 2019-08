Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarta tovább viselni a stigmát, hogy „hírhamisító”, ezért otthagyta a közmédiát Balogh Krisztina, aki most felszolgálóként dolgozik külföldön. Az egykori riporter a 444.hu-nak tálalt ki arról, hogyan kellett tolni a kormánypropagandát, így például szárnyaló keresetekről beszélni, miközben nyomorogtak a körülötte lévők.","shortLead":"Nem akarta tovább viselni a stigmát, hogy „hírhamisító”, ezért otthagyta a közmédiát Balogh Krisztina, aki most...","id":"20190812_Kitalal_a_kozmedia_riportere_az_ellenzekit_nevetsegesnek_kellett_beallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1edee0-ed8b-44b2-9a68-1499e4090e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Kitalal_a_kozmedia_riportere_az_ellenzekit_nevetsegesnek_kellett_beallitani","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:07","title":"Kitálal a közmédia riportere: az ellenzékit nevetségesnek kellett beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","shortLead":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","id":"20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ec7b60-d3fa-491f-be14-bb377b0167aa","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:47","title":"Ismert futó lehet az egyik Szigeten elkapott holland díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem Pekingben döntöttek így.","shortLead":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem...","id":"20190812_kereskedelmi_haboru_juan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a416c-757d-4490-a7ea-803d0f2ac908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_kereskedelmi_haboru_juan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:24","title":"Lélektani határt lépett át a kínai deviza, Peking és Washington egymásra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új felmérésből. Bukásról ugyanakkor (még) nincs szó. ","shortLead":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új...","id":"20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95ff695-c601-4d69-873e-e67e3c14b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:03","title":"Nem nagyon érdekli a magyar márkákat az Instagram tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Gazdát cserél a pénzben kifejezve nem túl értékes, de kultikusnak számító blogplatform, a Tumblr.","shortLead":"Gazdát cserél a pénzben kifejezve nem túl értékes, de kultikusnak számító blogplatform, a Tumblr.","id":"20190813_tumblr_eladas_verizon_automattic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff26f5-df05-4934-a03c-1d60bd066e72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_tumblr_eladas_verizon_automattic","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:03","title":"Eladják a Tumblr-t, WordPress-közeli a vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","shortLead":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","id":"20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10346a2f-b5e2-40da-a479-e7c445461cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:36","title":"Lódarázs csípett meg egy lányt a Balatonnál, arra kiránduló fiú mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","shortLead":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","id":"20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8805d-20cd-46ba-885b-be377444685b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:15","title":"A gyermekkori narcisztikus sebek úgy hatnak, mint a vitaminhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","shortLead":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","id":"20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520cc4d2-4f10-4f36-9273-0e09a6d8ab49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:05","title":"14 autóról lopta le a kerekeket egy győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]