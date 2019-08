Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","shortLead":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","id":"20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86171163-e185-4ba8-a5f9-269c68f1a498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:21","title":"Szemrevaló sportos szedánt leplezett le a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Ljubov Szobolj: az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az emberek fejében, de nincs igénye arra, hogy tömegeket mozgasson meg.","shortLead":"A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az emberek fejében, de nincs...","id":"20190814_Szabo_Gyozo_Csernus_modszerei_drasztikusak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011a823a-11b0-4cb6-b825-068114072794","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szabo_Gyozo_Csernus_modszerei_drasztikusak","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:40","title":"Szabó Győző: Csernus módszerei drasztikusak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai befolyását Ausztriában. Heinz-Christian Strache az orosz Rt.com-nak nyilatkozott bukásának hátteréről.","shortLead":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai...","id":"20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d312183-55ec-473f-8bd1-603aed5814b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:15","title":"Strache hosszú szünet után ismét megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerda reggel néhány órára kiköltöztetik otthonaikból az észak-oroszországi Nyenoksza nevű település lakóit. Bár Nyenoksza közvetlenül annak a katonai kísérleti telepnek a közelében fekszik, ahol néhány napja egy súlyos baleset után átmenetileg megnövekedett a radioaktivitás, a hatóságok azt állítják, az evakuálásnak nincs köze a hét halálos áldozatot követelő robbanáshoz.","shortLead":"Szerda reggel néhány órára kiköltöztetik otthonaikból az észak-oroszországi Nyenoksza nevű település lakóit. Bár...","id":"20190813_Atmenetileg_kiuritenek_egy_telepulest_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba838e2e-2eb7-4e7c-9de2-8c5257152443","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Atmenetileg_kiuritenek_egy_telepulest_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_kornyeken","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:24","title":"Átmenetileg kiürítenek egy települést az oroszországi nukleáris baleset környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változtatásnak hála a jövőben könnyebb lesz beazonosítani, milyen típusú csoporttal van dolguk a felhasználóknak a Facebookon.","shortLead":"Egy változtatásnak hála a jövőben könnyebb lesz beazonosítani, milyen típusú csoporttal van dolguk a felhasználóknak...","id":"20190815_facebook_zart_publikus_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7f37c6-09b9-4663-9fe7-14446d8e983e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_zart_publikus_csoport","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:33","title":"Kisebb változás jön a Facebook-csoportoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se maradt el sokkal. A kormány ugyan eltúlozza saját intézkedéseinek hatását, de a nagy állami költekezések biztos komoly szerepet játszanak. Ráadásul bőven van hova nőni, a magyar egy főre eső GDP még mindig messze elmarad az EU-átlagtól, a fizetések pedig még mindig alacsonyak.","shortLead":"2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se...","id":"20190814_gdp_orban_kormany_gazdasag_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7f59b-a247-4254-b1a2-e88ac4bbfe97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_gdp_orban_kormany_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:36","title":"Tényleg a kormánynak köszönhető, hogy hasít a gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","shortLead":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","id":"20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c846637-18c1-404d-b4b1-4fa2abaaa064","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:23","title":"Az előválasztás óta eltűnt Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]