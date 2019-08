Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f93841-33c1-43c1-b862-dac7f7af30b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A facebookos hirdetések általában csak zavarják a felhasználót. A közösségi oldal most olyat talált ki, ami jóval hasznosabb az eddigieknél.","shortLead":"A facebookos hirdetések általában csak zavarják a felhasználót. A közösségi oldal most olyat talált ki, ami jóval...","id":"20190815_facebook_reklam_hirdetes_mozifilm_elozetes_mozijegy_vasarlasa_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f93841-33c1-43c1-b862-dac7f7af30b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88da3d21-3a58-48ac-9c1c-a219c89879ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_reklam_hirdetes_mozifilm_elozetes_mozijegy_vasarlasa_a_facebookon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:03","title":"Jön egy új reklámfajta a Facebookra, de ezt alighanem imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról szólnak hírek, hogy nukleáris baleset történt, melynek következtében legalább heten meghaltak, több mint húszan, köztük a sérülteket ápolók, kórházi ellátásra szorultak. Az utóbbi hónapokban több olyan eset is történt Oroszországban, amely azt bizonyítja, a Kreml továbbra sem hajlandó időben, pontosan és őszintén beszámolni a különféle tragédiákról. Még a polgáriakról sem.","shortLead":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról...","id":"20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f317-1de3-4693-b598-8ef765054b32","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:00","title":"Bármi történik, Moszkva nem képes felhagyni a ködösítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895cac68-108c-4ea2-a3dd-a999d49baeb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a kisbuszban még az S osztályénál is nagyobb luxus és kényelem fogadja az utasokat.","shortLead":"Ebben a kisbuszban még az S osztályénál is nagyobb luxus és kényelem fogadja az utasokat.","id":"20190815_dobozos_kimaxolva_ilyen_egy_94_millio_forintos_mercedes_vosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895cac68-108c-4ea2-a3dd-a999d49baeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889a47c8-ec76-4234-9463-f04cd64111ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_dobozos_kimaxolva_ilyen_egy_94_millio_forintos_mercedes_vosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:21","title":"Dobozos kimaxolva: ilyen egy 94 millió forintos Mercedes V osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint az már megoldást jelenthet, ha aludni nem viszik magukkal az okostelefont a gyerekek. ","shortLead":"Egy kutatás szerint az már megoldást jelenthet, ha aludni nem viszik magukkal az okostelefont a gyerekek. ","id":"20190814_Nem_a_kozossegi_media_hasznalata_a_karos_a_gyerekekre_hanem_amivel_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d055691d-e906-4921-9f2d-36a3bf56be19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Nem_a_kozossegi_media_hasznalata_a_karos_a_gyerekekre_hanem_amivel_jar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:03","title":"Nem a közösségi média használata a káros a gyerekekre, hanem amivel jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e14d99-ace9-4e10-aecc-818e9d12f257","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"20190814_HVGelemzes_a_politikusok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt_a_gazdasag_novekedesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e14d99-ace9-4e10-aecc-818e9d12f257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389e572c-ce38-4b29-aecd-d807173c7453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_HVGelemzes_a_politikusok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt_a_gazdasag_novekedesere","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:24","title":"HVG-elemzés: a politikusok jelentik a legnagyobb veszélyt a gazdaság növekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","shortLead":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","id":"20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d54fca-e7f2-45a1-9c09-52a96ffdaa69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:14","title":"Videó: Autós üldözés volt szerdán a Gyömrői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]