[{"available":true,"c_guid":"75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet.","shortLead":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel...","id":"20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ddacc1-6b7f-4fb8-818b-eac5b583a97f","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:05","title":"Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi letartóztatását egyelőre egy hónapra rendelte el a bíróság. ","shortLead":"A férfi letartóztatását egyelőre egy hónapra rendelte el a bíróság. ","id":"20190813_Letartoztatasba_kerult_a_rakospalotai_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cf25d7-e20b-40a7-96f3-44e78b80b37a","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Letartoztatasba_kerult_a_rakospalotai_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:35","title":"Letartóztatásba került a rákospalotai gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül a vizsgálatokra. ","shortLead":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül...","id":"20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da813441-b194-4dee-9f0b-dd0f1fc3dfc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:41","title":"A botrány után lemondott a karcagi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677af2fe-f8c4-4cff-b6b8-63d0d5368acf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gucci, Hugo Boss, Dior, Giorgio Armani, Chanel lapult az üvegekben. De csak névleg, hamis volt mind.","shortLead":"Gucci, Hugo Boss, Dior, Giorgio Armani, Chanel lapult az üvegekben. De csak névleg, hamis volt mind.","id":"20190815_41_ezer_hamis_uveg_parfumre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=677af2fe-f8c4-4cff-b6b8-63d0d5368acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31e3b6-f590-4e44-b247-a82989600f77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_41_ezer_hamis_uveg_parfumre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:11","title":"41 ezer hamis üveg parfümre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","shortLead":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","id":"20190815_turizmus_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149eadfb-9c38-48fd-80e0-2f6ae7edafce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_turizmus_statisztika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:13","title":"Annyira pörög a turizmus, több helyen besokalltak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","shortLead":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","id":"20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b18cb7-64c5-4ff2-911b-43480c4f2609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:42","title":"A vártnál nagyobb felfordulással jár majd a Blaha Lujza tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201933_attetelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d682539f-89b8-4a5c-93ae-b58836361874","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933_attetelek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Áttételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","shortLead":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","id":"20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85e50b-4e08-4063-8bbc-21d75af2934b","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:48","title":"Műholdfelvételek mutatják, ahogy a hongkongi határnál egy stadionban várakoznak a kínai hadi járművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]