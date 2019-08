Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Bocskor Bíborka énekesnő szerkesztett történetét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757b87c-a4c1-4a58-a016-d9d5ec18c929","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:30","title":"Van, aki azt hiszi, azért nincs gyerek, mert nem akarsz az életedben teret engedni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a szám leginkább mégis a gyorshajtásokból jön össze.","shortLead":"Ez a szám leginkább mégis a gyorshajtásokból jön össze.","id":"20190814_Naponta_kozel_1500_birsagot_szab_ki_autosokra_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3171dc7-4275-4b29-9f47-4c0a3f703c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Naponta_kozel_1500_birsagot_szab_ki_autosokra_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:22","title":"Naponta közel 1500 autóst kap el valamiért a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bda741e-2af3-4bd5-82cf-f80befbb80ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Véget ért a 27. Sziget Fesztivál, amelyre olyan sztárelőadókat hívtak meg, mint Ed Sheeran vagy a Foo Fighters. A telt házas tömeg és a dühöngő kánikula sem vehette el a fesztiválozók kedvét, hogy kihozzák a legtöbbet ebből az egy hétből. Fotósaink minden nap kint jártak \"a szabadság szigetén\", legjobb képeikből állítottuk össze ezt az sorozatot - emlékezni a legerősebb pillanatokra vagy éppen kedvcsinálónak jövő évre.","shortLead":"Véget ért a 27. Sziget Fesztivál, amelyre olyan sztárelőadókat hívtak meg, mint Ed Sheeran vagy a Foo Fighters. A telt...","id":"20190813_Sziget_fesztival_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bda741e-2af3-4bd5-82cf-f80befbb80ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5061fa-edbc-4638-946d-9fbeb8345049","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190813_Sziget_fesztival_2019","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:18","title":"Telt házas őrület, égő autó, csendes lazulás: ilyen volt a Sziget 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d1388e-8159-460e-8068-5ba564408b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője szerint azért támadják a Momentum EP-képviselőjét, mert megpróbálta megakadályozni, hogy fideszesek fontos posztokat kaphassanak az Európai Parlamentben.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője szerint azért támadják a Momentum EP-képviselőjét, mert...","id":"20190814_Ivanyi_Gabor_Donath_Anna_hihetetlen_duhot_valtott_ki_a_Fideszbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d1388e-8159-460e-8068-5ba564408b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32bc7-9a7c-4368-9008-59490a84baf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Ivanyi_Gabor_Donath_Anna_hihetetlen_duhot_valtott_ki_a_Fideszbol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:05","title":"Iványi Gábor: Donáth Anna hihetetlen dühöt váltott ki a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromszoros olimpikon hamis nyelvvizsgával bukott le, a Nemzeti Sportnak azt mondta, elkeseredésében hozott egy rossz döntést, amit nem kellett volna.","shortLead":"A háromszoros olimpikon hamis nyelvvizsgával bukott le, a Nemzeti Sportnak azt mondta, elkeseredésében hozott egy rossz...","id":"20190814_Borna_Barna_elismerte_vetseget_es_vallalja_a_felelosseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b08e37b-4f9a-44df-bb62-640d452d1f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Borna_Barna_elismerte_vetseget_es_vallalja_a_felelosseget","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:36","title":"Bor Barna elismerte vétségét, és vállalja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági résnek köszönhetően valakik egy hatalmas adatbázist raktak össze, ami ujjlenyomatokat és az arcazonosításhoz szükséges információkat is tartalmazza.","shortLead":"Egy biztonsági résnek köszönhetően valakik egy hatalmas adatbázist raktak össze, ami ujjlenyomatokat és...","id":"20190814_adatszivargas_biometrikus_adatok_adatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704e015-f780-451a-b255-3eb928500d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_adatszivargas_biometrikus_adatok_adatbazis","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:03","title":"Több mint 1 millió felhasználó biometrikus adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]