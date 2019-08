Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hidegfrontnak köszönhetően.","shortLead":"A hidegfrontnak köszönhetően.","id":"20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bf9ab6-024d-436b-9e71-28f110ba5b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:04","title":"Van olyan település, ahol 18 fokkal lett hidegebb egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","shortLead":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","id":"20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204bb942-607a-4b29-b652-740bdbff3f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:45","title":"Még most tombolja ki magát a Szigeten, jön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066daf67-6687-40d2-9220-cb3a5f627ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülővárosa, Hajdúszoboszló polgármestere szeretne lenni Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori energiaügyi helyettes-államtitkára, akit ebben a teljes ellenzéki összefogás támogat.","shortLead":"Szülővárosa, Hajdúszoboszló polgármestere szeretne lenni Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori energiaügyi...","id":"20190814_Az_Orbankormany_helyettes_allamtitkarabol_ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=066daf67-6687-40d2-9220-cb3a5f627ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ba9aa-9092-4d7c-afd1-2efc00d7b9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_Orbankormany_helyettes_allamtitkarabol_ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:02","title":"Orbánék helyettes államtitkára volt, most ellenzéki polgármesterjelölt lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c7605-b7f0-44ec-8f97-f07d77d9bc5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Wolfsburgban egy picit elgurultak a gyógyszerek, és gyorsan levágták a T-Roc tetejét. ","shortLead":"Wolfsburgban egy picit elgurultak a gyógyszerek, és gyorsan levágták a T-Roc tetejét. ","id":"20190814_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_vw_elso_kabrio_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c7605-b7f0-44ec-8f97-f07d77d9bc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16da32a5-8cf2-43eb-864e-d4fb460cce43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_vw_elso_kabrio_divatterepjaroja","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:21","title":"Mint egy falat kenyér: itt a VW első kabrió divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fe23fc-0c96-4205-b1ea-afcdacf2b784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt magyar Gripen a NATO-szövetség részeként védi a Baltikum légterét, főleg az oda berepülő orosz gépek miatt riasztják őket. ","shortLead":"Öt magyar Gripen a NATO-szövetség részeként védi a Baltikum légterét, főleg az oda berepülő orosz gépek miatt riasztják...","id":"20190814_Azonositatlan_orosz_gepeket_fognak_a_magyar_Gripenek_Litvaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fe23fc-0c96-4205-b1ea-afcdacf2b784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe63eb0-dfe1-4ebf-8007-62fef8365aed","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Azonositatlan_orosz_gepeket_fognak_a_magyar_Gripenek_Litvaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:25","title":"Azonosítatlan orosz gépeket fognak a magyar Gripenek Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","shortLead":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","id":"20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ccff06-7dfc-4879-9431-c76e81362aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:47","title":"Merkel új menekültügyi szabályozást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fceae7-3461-4937-b886-654b1d67ed4b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Erős kezdés után nem kevésbé erős volt a Sziget lezárása: tűzijáték helyett Dave Grohl zenekara, az amerikai rockzene egyik legnagyobb sztárja, a Foo Fighters zenélt két és fél órán át, épp mielőtt lecsapott volna a vihar. Talán az kicsit izgalmasabbá tette volna a gigakoncertet.","shortLead":"Erős kezdés után nem kevésbé erős volt a Sziget lezárása: tűzijáték helyett Dave Grohl zenekara, az amerikai rockzene...","id":"20190814_foo_fighters_idles_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fceae7-3461-4937-b886-654b1d67ed4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8973-495c-4809-b56b-d4bafb243983","keywords":null,"link":"/kultura/20190814_foo_fighters_idles_sziget","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:30","title":"Foo Fighters a Szigeten: így nem lettem most sem rajongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","shortLead":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","id":"20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae3db9a-bd54-461d-90fe-efa4f9b9774e","keywords":null,"link":"/sport/20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","timestamp":"2019. augusztus. 14. 23:44","title":"Tizenegyesekkel nyerte az Európai Szuperkupát a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]