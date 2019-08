Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","shortLead":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","id":"20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178721fc-51f0-4a97-a9e8-d82ad0fe9d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:17","title":"Tehervonat-járat indul Kínából Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák hatóságok az ellen a négy ember ellen, akiket Jan Kuciak szlovák újságíró és mennyasszonya meggyilkolásával is vádolnak.","shortLead":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák...","id":"20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a234d-c7c2-4650-b709-883cf64aff8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:09","title":"Kuciak-gyilkosság: további gyilkosságok kitervelésével vádolták meg a gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","shortLead":"A 777X program eleve csúszik a 737 MAX-ok újratervezése miatt. ","id":"20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6fe17e-14e9-4bd1-b3b7-56fab6f73191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_Boeing_felfuggesztette_a_7778as_repulogepe_fejleszteset","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:43","title":"A Boeing felfüggesztette a 777-8-as repülőgépe fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","shortLead":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","id":"20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1271bdd-b516-4d8a-bcdd-7f3fcb25f2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:10","title":"Megjelent Szijjártó testvére a kamionsportban, ömlik az állami pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromszoros olimpikon hamis nyelvvizsgával bukott le, a Nemzeti Sportnak azt mondta, elkeseredésében hozott egy rossz döntést, amit nem kellett volna.","shortLead":"A háromszoros olimpikon hamis nyelvvizsgával bukott le, a Nemzeti Sportnak azt mondta, elkeseredésében hozott egy rossz...","id":"20190814_Borna_Barna_elismerte_vetseget_es_vallalja_a_felelosseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b08e37b-4f9a-44df-bb62-640d452d1f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Borna_Barna_elismerte_vetseget_es_vallalja_a_felelosseget","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:36","title":"Bor Barna elismerte vétségét, és vállalja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49eb1d-494d-446c-9b58-37db82aabfad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napon át feküdt az egyik brit tó mélyén az az iPhone X-es, amit egy környéken dolgozó férfi ejtett a vízbe. A búvárok akadtak rá a mobilra.","shortLead":"Néhány napon át feküdt az egyik brit tó mélyén az az iPhone X-es, amit egy környéken dolgozó férfi ejtett a vízbe...","id":"20190814_apple_iphone_x_okostelefon_buvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb49eb1d-494d-446c-9b58-37db82aabfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92426d88-6fcb-4519-bc57-270d88405ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_apple_iphone_x_okostelefon_buvar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:03","title":"iPhone X-re bukkantak egy tó fenekén a brit búvárok, igencsak meglepődtek, amikor bekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","shortLead":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","id":"20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ccff06-7dfc-4879-9431-c76e81362aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:47","title":"Merkel új menekültügyi szabályozást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkárság nem mondta meg, pontosan mekkora összeggel tartoznak az oktatóknak.","shortLead":"Az államtitkárság nem mondta meg, pontosan mekkora összeggel tartoznak az oktatóknak.","id":"20190815_Honapok_ota_nem_fizetik_ki_egy_unios_felzarkoztatasi_program_oktatoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc22b5-b170-4ac0-967d-df85ca6fc8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Honapok_ota_nem_fizetik_ki_egy_unios_felzarkoztatasi_program_oktatoit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:59","title":"Hónapok óta nem fizetik ki egy uniós felzárkóztatási program oktatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]