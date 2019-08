Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb89575-9705-4676-a1c2-570e0d261237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz kutatócsoport rábukkant Európa legöregebb bükkfájára Ausztriában. A fa eredete 1474-ig vezethető vissza.","shortLead":"Egy olasz kutatócsoport rábukkant Európa legöregebb bükkfájára Ausztriában. A fa eredete 1474-ig vezethető vissza.","id":"20190814_546_eves_bukkfa_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb89575-9705-4676-a1c2-570e0d261237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ace3cf-6a94-4b90-818b-43e223f19fe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_546_eves_bukkfa_ausztria","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:33","title":"546 éves bükkfát találtak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed14625b-99c7-4e9d-90d6-a5b3a97d04fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azon már meg sem lepődünk, hogy zsarolóvírusok ejtik túszul a számítógépen, okostelefonokon őrzött fájlokat, az viszont újdonság, hogy ezt akár a Canon DSLR fényképezőgépeivel is megtehetik.","shortLead":"Azon már meg sem lepődünk, hogy zsarolóvírusok ejtik túszul a számítógépen, okostelefonokon őrzött fájlokat, az viszont...","id":"20190815_check_point_canon_dslr_fenykepezogepek_sebezhetoseg_ransomware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed14625b-99c7-4e9d-90d6-a5b3a97d04fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87922720-ac0e-4152-8ffb-d48a3911534f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_check_point_canon_dslr_fenykepezogepek_sebezhetoseg_ransomware","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:33","title":"Canon DSLR fényképezőgépet használ? Most vigyázzon, zsarolóvírus áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10576a06-4d8f-4d0b-b7c7-53ace75bed03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre aktívabb a mexikói Popocatépetl vulkán.","shortLead":"Egyre aktívabb a mexikói Popocatépetl vulkán.","id":"20190815_Mexikoi_katasztrofavedelem_Tessek_tavol_maradni_a_kitoro_vulkantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10576a06-4d8f-4d0b-b7c7-53ace75bed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881e420-9ba9-44c3-a150-b7e986789954","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Mexikoi_katasztrofavedelem_Tessek_tavol_maradni_a_kitoro_vulkantol","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:44","title":"Mexikói katasztrófavédelem: Tessék távol maradni a kitörő vulkántól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fe23fc-0c96-4205-b1ea-afcdacf2b784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt magyar Gripen a NATO-szövetség részeként védi a Baltikum légterét, főleg az oda berepülő orosz gépek miatt riasztják őket. ","shortLead":"Öt magyar Gripen a NATO-szövetség részeként védi a Baltikum légterét, főleg az oda berepülő orosz gépek miatt riasztják...","id":"20190814_Azonositatlan_orosz_gepeket_fognak_a_magyar_Gripenek_Litvaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fe23fc-0c96-4205-b1ea-afcdacf2b784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe63eb0-dfe1-4ebf-8007-62fef8365aed","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Azonositatlan_orosz_gepeket_fognak_a_magyar_Gripenek_Litvaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:25","title":"Azonosítatlan orosz gépeket fognak a magyar Gripenek Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","shortLead":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","id":"20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b8d41-2cf8-482c-bb86-ce73dcc9fe40","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:33","title":"Ne lepődjön meg, ha holnap hajnalban 8 fokra ébred","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvenné.","shortLead":"Megvenné.","id":"20190816_Donald_Trump_kinezte_maganak_Gronlandot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7f9cc6-32d9-4038-8bf3-b7547fbcbbff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Donald_Trump_kinezte_maganak_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:52","title":"Donald Trump kinézte magának Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69ef33-daa3-4706-9b11-68f04cfd6af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai felhasználók nem voltak érintettek azon kísérleti projektben, amelynek keretében a Facebook lehallgatott és leiratozott bizonyos beszélgetéseket – állította augusztus 15-e, csütörtöki közleményében a közösségi oldal.","shortLead":"Európai felhasználók nem voltak érintettek azon kísérleti projektben, amelynek keretében a Facebook lehallgatott és...","id":"20190815_A_Facebook_azt_allitja_magyarokat_marmint_magyarorszagiakat_nem_hallgattak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb69ef33-daa3-4706-9b11-68f04cfd6af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac7e674-1619-4b2b-b5ec-cebd6e0aa041","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_A_Facebook_azt_allitja_magyarokat_marmint_magyarorszagiakat_nem_hallgattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:17","title":"A Facebook azt állítja, magyarokat (mármint magyarországiakat) nem hallgattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még csak kétévesek, így alig félméteresek, de idővel azért kétméteresek lesznek. ","shortLead":"Még csak kétévesek, így alig félméteresek, de idővel azért kétméteresek lesznek. ","id":"20190816_Ritka_kubai_rombuszkrokodilok_erkeztek_a_budapesti_allatkertbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c7794a-e82d-4fb1-9ce9-d6bf77f4669d","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ritka_kubai_rombuszkrokodilok_erkeztek_a_budapesti_allatkertbe","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:44","title":"Ritka kubai rombuszkrokodilok érkeztek a budapesti állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]