Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"867f3397-d392-4f78-8305-1347e0977f4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elismerte, ezért megúszta könnyebb büntetéssel.","shortLead":"Elismerte, ezért megúszta könnyebb büntetéssel.","id":"20190816_Michael_Madsen_par_napra_racs_moge_kerul_ittas_vezetes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867f3397-d392-4f78-8305-1347e0977f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3355d75c-6a23-40a4-9670-35c2f936d37a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Michael_Madsen_par_napra_racs_moge_kerul_ittas_vezetes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:49","title":"Michael Madsen pár napra rács mögé kerül ittas vezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad tanácsokat.\r

","shortLead":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad...","id":"20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86840cca-331d-4a54-bcc6-9694024cfaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:14","title":"Havi 850 ezret kap tanácsadásért a minisztériumtól Újiráz plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b9addc-c6ab-4ffb-8f61-f3d31db29a44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anya lesz a világ legsikeresebb plus size modellje. ","shortLead":"Anya lesz a világ legsikeresebb plus size modellje. ","id":"20190815_Ashley_Graham_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b9addc-c6ab-4ffb-8f61-f3d31db29a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4796204-b5b5-4200-b8d3-8943c9c57718","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Ashley_Graham_gyereket_var","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:25","title":"Ashley Graham gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","shortLead":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","id":"20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f575a-7d22-4af7-8dd3-2ecd672b9a51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:20","title":"Idős férfi próbált bejutni a pilótafülkébe a Budapest–Reykjavík-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban \"haza\" küldött, amiért kritizálták.","shortLead":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi...","id":"20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc70d9-f28b-43c0-bd82-b91bf37d969d","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:40","title":"Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4766be08-7438-4f9b-a086-e15c399f19a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dale Earnhardt Jr. a magánrepülőjével éppen egy versenyre tartott.","shortLead":"Dale Earnhardt Jr. a magánrepülőjével éppen egy versenyre tartott.","id":"20190816_Tulelt_egy_repulogep_balesetet_csaladjaval_az_egyik_leghiresebb_Nascarpilota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4766be08-7438-4f9b-a086-e15c399f19a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c61774a-52ae-4b06-8d4c-9305c7935336","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Tulelt_egy_repulogep_balesetet_csaladjaval_az_egyik_leghiresebb_Nascarpilota","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:16","title":"Kigyulladt az egyik leghíresebb Nascar-pilóta magángépe landolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","shortLead":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","id":"20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e8b63c-4adf-4b43-9339-15106bed83a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:12","title":"Mészáros Lőrincnek eggyel kevesebb cége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]