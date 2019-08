Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","shortLead":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","id":"20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644384a7-db89-423a-81fd-b49b8290ee89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:54","title":"125 embert igazoltattak a rendőrök egy angyalföldi illegális gyorsulási versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pályázat második köre is sikertelen volt.","shortLead":"A pályázat második köre is sikertelen volt.","id":"20190817_Senkinek_nem_kellenek_a_Heti_Valasz_kiadvanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea17132-6c6c-4892-a13b-fe3be64a09b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190817_Senkinek_nem_kellenek_a_Heti_Valasz_kiadvanyai","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:57","title":"Senkinek nem kellenek a Heti Válasz kiadványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee379db8-8299-4c11-bf4e-956d4e61731a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 18-tól próbálkozhat több tucat helyen az országban.","shortLead":"Augusztus 18-tól próbálkozhat több tucat helyen az országban.","id":"20190816_orszagtorta_cukrasz_ipartestulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee379db8-8299-4c11-bf4e-956d4e61731a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b533888f-6c8b-49ec-afe2-e68b56742426","keywords":null,"link":"/elet/20190816_orszagtorta_cukrasz_ipartestulet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 21:40","title":"Megkóstolná az idei országtortát? Mutatjuk, hol teheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személygépkocsi ütközött össze motorossal, csak egy sávon halad a forgalom. ","shortLead":"Személygépkocsi ütközött össze motorossal, csak egy sávon halad a forgalom. ","id":"20190816_Tiz_kilometeres_a_dog_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24711e5-b23c-4cc6-8460-30c15736a542","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Tiz_kilometeres_a_dog_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:11","title":"Tíz kilométeres a dugó az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mutatjuk is.","shortLead":"Mutatjuk is.","id":"20190817_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b32f7dc-7120-4b82-b5b6-ef6f097b7755","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:30","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szálak egy szolnoki magánszemélyhez vezetnek.","shortLead":"A szálak egy szolnoki magánszemélyhez vezetnek.","id":"20190816_Rejtelyes_tulajdonos_vette_at_Szijj_Laszlo_reszvenycsomagjat_az_MKBban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1ee701-f3f6-42cd-8367-19433cef7343","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Rejtelyes_tulajdonos_vette_at_Szijj_Laszlo_reszvenycsomagjat_az_MKBban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:43","title":"Rejtélyes tulajdonos vette át Szíjj László részvénycsomagját az MKB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját Mohácson – tájékoztatta a Pécsi Törvényszék pénteken az MTI-t.","shortLead":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját...","id":"20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4b4ce-7b2d-416b-b89b-91a48130d8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:52","title":"Letartóztatták a mohácsi férfit, aki a gyanú szerint egy serpenyővel ölte meg az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32943185-69fe-47a0-b411-9df461d0c19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többször próbálták elárverezni, sikertelenül. Most egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett be.","shortLead":"Többször próbálták elárverezni, sikertelenül. Most egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett be.","id":"20190817_Kinai_kezbe_kerul_a_matyasfoldi_Ikarustelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32943185-69fe-47a0-b411-9df461d0c19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad35f3c7-57d3-43eb-8afd-7bff159db854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Kinai_kezbe_kerul_a_matyasfoldi_Ikarustelep","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:38","title":"Kínai kézbe kerül a mátyásföldi Ikarus-telep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]