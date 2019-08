Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782446aa-625e-4460-bd2d-10d3434b79a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók 23 órán át küzdöttek érte, de a védett kocsányos tölgy belülről égett, ezért csak csonkolással tudták megfékezni a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók 23 órán át küzdöttek érte, de a védett kocsányos tölgy belülről égett, ezért csak csonkolással tudták...","id":"20190818_Felgyujtottak_Patko_Bandi_300_szaz_eves_legendas_fajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782446aa-625e-4460-bd2d-10d3434b79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34379506-6987-40c7-9edd-2808329feee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Felgyujtottak_Patko_Bandi_300_szaz_eves_legendas_fajat","timestamp":"2019. augusztus. 18. 19:47","title":"Felgyújtották Patkó Bandi 300 száz éves, legendás fáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae30a47-8d6a-4926-af93-b47d38457a18","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Három évtizedre visszatekintő múlt, nyitható tető és kiváló vezetési élmény. Jelen tesztalanyaink rengeteg közös vonással bírnak, mégis teljesen más karakterűek. Melyik közülük a jobb, őszintébb roadster?","shortLead":"Három évtizedre visszatekintő múlt, nyitható tető és kiváló vezetési élmény. Jelen tesztalanyaink rengeteg közös...","id":"20190818_bmw_z4_20i_m40i_mazda_mx5_teszt_menetproba_osszehasonlitas_sportauto_roadster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aae30a47-8d6a-4926-af93-b47d38457a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d1a8b-2f2f-4798-80bc-a2d4ab492e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_bmw_z4_20i_m40i_mazda_mx5_teszt_menetproba_osszehasonlitas_sportauto_roadster","timestamp":"2019. augusztus. 18. 17:00","title":"Merjünk kicsit álmodni: Z4-es BMW-ket eresztettünk össze egy spéci Mazda MX-5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába utasította el Dánia és Grönland is a sziget amerikai megvásárlását, Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint az amerikai elnök tényleg érdeklődik az üzlet iránt.","shortLead":"Hiába utasította el Dánia és Grönland is a sziget amerikai megvásárlását, Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint...","id":"20190818_Trumpot_tenyleg_erdekli_Gronland_megvasarlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c8b31-1acf-4d70-9eac-b8ca1121d418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Trumpot_tenyleg_erdekli_Gronland_megvasarlasa","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:12","title":"Trumpot tényleg érdekli Grönland megvásárlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","shortLead":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","id":"201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42056149-15b4-45b5-9641-f6da11b93930","keywords":null,"link":"/itthon/201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:00","title":"Az állam szóban támogatja a fogyatékos emberek foglalkoztatását, de tettekkel alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea94b2e-d7bb-4ea6-9e61-8093b77ba962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy gyereket juttatnak haza Szíria kurd ellenőrzés alatt álló északi részéről.","shortLead":"Négy gyereket juttatnak haza Szíria kurd ellenőrzés alatt álló északi részéről.","id":"20190819_nemet_dzsihadist_gyermekek_hazaszallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea94b2e-d7bb-4ea6-9e61-8093b77ba962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e65c8-cdb9-4730-9c86-bb002dc2b547","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_nemet_dzsihadist_gyermekek_hazaszallitas","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:29","title":"Először szállíthatják haza dzsihadisták német állampolgárságú gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","shortLead":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","id":"20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f6626-79a0-407f-bb27-50900a522d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:29","title":"Nem sikerül kihozni a Tátra egyik barlangjában rekedt két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1db4f21-6774-4b02-a3fe-1d3a393c0cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap hajnalban segítettek a rendőrök egy pánikba esett teherautósnak, aztán megbírságolták - írja a police.hu.","shortLead":"Vasárnap hajnalban segítettek a rendőrök egy pánikba esett teherautósnak, aztán megbírságolták - írja a police.hu.","id":"20190818_Bepanikolt_kamionos_allt_keresztbe_az_M43as_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1db4f21-6774-4b02-a3fe-1d3a393c0cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6aa0cc3-7336-4e9f-b793-223e56051b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Bepanikolt_kamionos_allt_keresztbe_az_M43as_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:25","title":"Bepánikolt kamionos állt keresztbe az M43-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"","category":"sport","description":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","shortLead":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","id":"20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d280d2-3bb9-4120-b17f-92b12d3cff5d","keywords":null,"link":"/sport/20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:50","title":"10 ország is megrendezné a 2023-as női foci-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]