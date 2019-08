Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek egyszerű oka van.","shortLead":"Ennek egyszerű oka van.","id":"20190822_Tarlos_Istvan_nem_tart_kampanynyitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc0ffb1-4bea-4a07-822d-0c5b3ee1cbbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Tarlos_Istvan_nem_tart_kampanynyitot","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:54","title":"Tarlós István nem tart kampánynyitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft-botrány időszakából származó szerződéseket kért ki az ügyészség.","shortLead":"A Microsoft-botrány időszakából származó szerződéseket kért ki az ügyészség.","id":"20190822_Az_ugyeszseg_tenyleg_dolgozik_a_Microsoftbotranyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258df47-b0b7-4c97-b0d1-11595dd3c4f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Az_ugyeszseg_tenyleg_dolgozik_a_Microsoftbotranyon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:43","title":"Az ügyészség tényleg dolgozik a Microsoft-botrányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","shortLead":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","id":"20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923fcea-1b0d-4271-883e-cf534cf05187","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:39","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy 18 éves férfi Debrecenben, meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc13905-a3e8-4cd4-bafe-a73db1f72197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok.","shortLead":"Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok.","id":"20190823_Belepusztulhatott_a_melegbe_egy_kutya_a_szentesi_Tesconal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc13905-a3e8-4cd4-bafe-a73db1f72197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7066a33d-1378-4bb0-ab88-66c3cb925ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Belepusztulhatott_a_melegbe_egy_kutya_a_szentesi_Tesconal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:35","title":"Napon hagytak egy kikötött kutyát, belepusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","shortLead":"A jövő héten tőkeemelésre készül a cég, ezzel 75 százalékos állami tulajdonba kerülne. ","id":"20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6f2e6-423f-4040-91cc-57ce3b82e9a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Donto_reszesedest_szerez_az_allam_a_balatoni_hajozasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:50","title":"Döntő részesedést szerez az állam a balatoni hajózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","shortLead":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","id":"20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d67493-2afe-4de4-91c7-9502000f0fca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:01","title":"Ufológusroham: szükséghelyzetet készítenek elő Nevadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201934_kolbasz_es_kerites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b58276-26d4-42ca-ad76-338ecf9892c0","keywords":null,"link":"/itthon/201934_kolbasz_es_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:00","title":"Jakus Ibolya: Kolbász és kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]