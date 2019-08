Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az EQ Power kivitelű kompakt egyterű kevesebb mint 7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa04a99-c785-4a27-b6a1-7618ab6adce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060dada-5c78-41b0-acff-298c7614954a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_zold_rendszamos_uj_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_bosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:21","title":"Zöld rendszámos új Mercedes, itt a plugin hibrid B-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt nyilvánossá elé a saját betegségével, hogy többek között a szűréshez való hozzáálláson is változtasson.","shortLead":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt...","id":"20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66f7606-ae0c-432e-b990-c8a88df158f3","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:45","title":"Előbb-utóbb mindenki találkozik a rákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","shortLead":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","id":"20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d0ca00-59b6-47b1-8902-f61d066d8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:14","title":"Rövidített munkaidővel spórol egy német autóipari cég, akkora a baj az ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","shortLead":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","id":"20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9466c-425d-4907-a5cc-d0ab8619dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:42","title":"Megszűnik a Lokál és a Ripost kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","shortLead":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","id":"20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58052d7-d002-417b-9817-3177e0910744","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:21","title":"Motorcsónakbalesetben halt meg az ismert lengyel filmproducer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","id":"20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4501e487-97cd-4676-abce-e712a7ba4c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:42","title":"Kozák Danuta: Hiba csúszott a rendszerünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]