[{"available":true,"c_guid":"d2c5308e-5ed8-4f4f-937b-df45f5d52206","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az iraki vallási kisebbség támogatása azért meglepő, mert a jezidiek nem kifejezetten keresztények, vallásuk az iszlám távoli ágának tekinthető. Sokkal kevésbé voltunk barátságosak a hozzánk érkező jezidiekkel. \r

\r

","shortLead":"Az iraki vallási kisebbség támogatása azért meglepő, mert a jezidiek nem kifejezetten keresztények, vallásuk az iszlám...","id":"20190823_200_milliot_ad_a_kormany_az_iraki_jezidiek_tamogatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c5308e-5ed8-4f4f-937b-df45f5d52206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82417537-b1e4-4b33-9a97-0041ce71eeb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_200_milliot_ad_a_kormany_az_iraki_jezidiek_tamogatasara","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:38","title":"200 milliót ad a kormány az iraki jezidiek támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus korábban személyesen Orbán Viktorhoz fordult korrupciógyanús ügyek miatt. A helyi Fidesz szerint Galbács párttagsága jelölésével automatikusan megszűnt, Galbács szerint ő még a párt tagja.

","shortLead":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus...","id":"20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10738011-868c-44d3-befa-94016386b23c","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:21","title":"Az ellenzék (ex?)fideszes politikust indít a polgármesterségért Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta. Az érintett Fidesz-támogatású ellenfele könnyedén kabátlopási ügybe keveredhet.\r

\r

","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta...","id":"20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51264a40-e22b-4831-a019-98d97b215b37","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:46","title":"Márki-Zay egy furcsa felmérés miatt magyarázkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","shortLead":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","id":"20190824_Gyurcsany_dk_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b928aa0-2550-4cc8-81f1-728f0b6f083a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Gyurcsany_dk_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:30","title":"Gyurcsány: A helyzet megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","shortLead":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","id":"20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0ff475-0143-48e2-8aec-b894136aed03","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:58","title":"Meghalt David Koch, az egyik leggazdagabb ember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","shortLead":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","id":"20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc0a1b-23ce-401a-9992-a8f2f4df50fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"Fejenként 2,5 millióba kerül Rubint Réka új alakformáló tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","shortLead":"A tulajdonos 2 millió forintot kér a kiváló állapotnak örvendő nyugati piacos példányért.","id":"20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a84a31-7ad3-4e9f-96a3-55245ffe77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec9a709-3b81-4ee9-aa46-739acc007e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_kulonleges_oldtimer_lada_samarat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 06:41","title":"Különleges oldtimer Lada Samarát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","shortLead":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","id":"20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b432580-d94b-476d-9d6f-69454f4bd752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]