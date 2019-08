Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","shortLead":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","id":"20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784eeb3-a39a-437a-82c5-324cea5020c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:28","title":"Jó húzásnak tűnik az Opel elektromos raliautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","shortLead":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","id":"20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6703fc8f-122b-4d5b-88bf-75e51a24938e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:22","title":"A nyelviskolák is küzdenek a tanárhiánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462279a8-fa0f-4f1c-91a4-b5e649a24e98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem valami hóbortos ötlet a gazdag olajemírségben, hanem elvileg nagyon is gyakorlatias célja van. ","shortLead":"Ez nem valami hóbortos ötlet a gazdag olajemírségben, hanem elvileg nagyon is gyakorlatias célja van. ","id":"20190822_Tengerkekre_festik_az_utakat_Katarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462279a8-fa0f-4f1c-91a4-b5e649a24e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39ce816-d659-4faf-8c10-30a6605b7c28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Tengerkekre_festik_az_utakat_Katarban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:25","title":"Bekékültek az utak Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum is kiderült.","shortLead":"Azt már néhány hónapja tudni lehetett, hogy ingyenessé teszi saját gyártású műsorait a YouTube. Most már a pontos dátum...","id":"20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae043d8-0fcb-46ab-b4bf-2271aeb30ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_youtube_originals_ingyenes_eleres","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már ingyenesek lesznek a most fizetős YouTube-tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","shortLead":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","id":"20190822_liszteria_spanyolorszag_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467d8929-db76-43d0-8128-382e272e035f","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_liszteria_spanyolorszag_who","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:52","title":"Ismét figyelmeztetést adtak ki lisztéria miatt, már halálos áldozat is van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","shortLead":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","id":"20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fba56-b5fa-4d5c-a116-b304eaa05268","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:57","title":"Macron: Biodiverzitási alapokmány kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, a magyar ügyészség nyomozást rendelt el a Microsoft-ügyben. Az amerikai vizsgálatok előtt nem láttak semmi gyanúsat.","shortLead":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat...","id":"20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a1c53c-c707-4e57-92de-b5985e085a8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:40","title":"Magyar ügyészség 2.0: nyomozást rendeltek el a Microsoft-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]