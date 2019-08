Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya talán megvédhette volna a kisfiút és édesanyját. ","shortLead":"A kutya talán megvédhette volna a kisfiút és édesanyját. ","id":"20190826_Harci_kutyajaval_is_vegzett_a_csaladjat_megolo_apa_a_Rozsadombon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf619fc8-17eb-4468-8f32-3941a3248736","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Harci_kutyajaval_is_vegzett_a_csaladjat_megolo_apa_a_Rozsadombon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:23","title":"Harci kutyájával is végzett a családját megölő apa a Rózsadombon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból, hogy a felhasználók beleegyezése nélkül elemezték a digitális asszisztenseikkel folytatott beszélgetéseket. Voltak, akik éppen emiatt kerültek utcára.","shortLead":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból...","id":"20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4205cb9-e31d-4532-8701-0164d9f3f05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:03","title":"Ezer Siri-felvételt hallgattak műszakonként, ezért az utcára kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b48d64f-4480-43a1-b877-10fc61f865b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Facebook-komment bosszantotta fel a francia elnököt.","shortLead":"Egy Facebook-komment bosszantotta fel a francia elnököt.","id":"20190826_emmanuel_macron_jair_bolsonaro_biarritz_g7_tiszteletlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b48d64f-4480-43a1-b877-10fc61f865b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedf930f-9219-4cd3-8e97-c72cffb6b37d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_emmanuel_macron_jair_bolsonaro_biarritz_g7_tiszteletlenseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:23","title":"Macron kiosztotta Bolsonarót, aki megjegyzést tett a feleségére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis tombol Kínában, és ez világszerte felnyomta a sertéshús árát. ","shortLead":"A sertéspestis tombol Kínában, és ez világszerte felnyomta a sertéshús árát. ","id":"20190826_Komolyan_meg_fog_dragulni_a_serteshus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0cb17-e055-4384-ad94-1daa6f63f9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Komolyan_meg_fog_dragulni_a_serteshus","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:11","title":"Komolyan meg fog drágulni a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében...","id":"20190824_Tobb_szaz_uj_tuzet_eszleltek_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9767db-fcdc-4895-a4f4-1e16d9f03cfd","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_szaz_uj_tuzet_eszleltek_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:34","title":"Több száz új tüzet észleltek Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnaponként napközben már csak a Magyarországról jövő kocsik használhatják a röszkei határátkelőt.","shortLead":"Vasárnaponként napközben már csak a Magyarországról jövő kocsik használhatják a röszkei határátkelőt.","id":"20190824_Csak_a_Magyarorszagra_belepok_hasznalhatjak_mostantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelot_vasarnaponkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56c72a-e1c2-42b2-920e-03b4fc514273","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Csak_a_Magyarorszagra_belepok_hasznalhatjak_mostantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelot_vasarnaponkent","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:23","title":"Csak a Magyarországra belépők használhatják mostantól a röszkei közúti határátkelőt vasárnaponként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]