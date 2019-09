Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","shortLead":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","id":"20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a515a55a-f9b8-4418-99c5-631f2a5a1f08","keywords":null,"link":"/sport/20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:25","title":"A Chelsea-ből és a Debrecenből igazolt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bécsi Institute for Advanced Studies vezető kutatója levelet írt Lánczi András rektornak és Zoltayné Paprika Zitának, a gazdálkodástudományi kar dékánjának. Braun azt írta, ezzel a levelével megszünteti 1994 óta tartó egyetemi oktatói jogviszonyát.","shortLead":"A bécsi Institute for Advanced Studies vezető kutatója levelet írt Lánczi András rektornak és Zoltayné Paprika Zitának...","id":"20190902_Braun_Robert_felmondott_a_Corvinusnal_Eddig_birtam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc8d8dc-3c3c-4289-bb4c-b4f75c5454f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Braun_Robert_felmondott_a_Corvinusnal_Eddig_birtam","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:29","title":"Braun Róbert felmondott a Corvinusnál: „Eddig bírtam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70ec956-b313-490d-97c9-5aedd8d5b57e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A „digitális étrendpiramis” elvei alapján érdemes eldöntenünk, mennyit és hogyan fogyasszunk a digitális tartalmak közül – tudtuk meg többek között Szondy Máté, digitális tudatossággal foglalkozó pszichológustól, akinek szalonestje előtt tettünk fel öt kérdést. ","shortLead":"A „digitális étrendpiramis” elvei alapján érdemes eldöntenünk, mennyit és hogyan fogyasszunk a digitális tartalmak...","id":"20190901_Ha_a_Facebookon_agressziv_trollkodo_szulonek_lat_a_gyerektol_sem_varhatunk_mast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70ec956-b313-490d-97c9-5aedd8d5b57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3adb677-b862-490c-bdee-9a66068f8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190901_Ha_a_Facebookon_agressziv_trollkodo_szulonek_lat_a_gyerektol_sem_varhatunk_mast","timestamp":"2019. szeptember. 01. 20:15","title":"„Ha a Facebookon agresszív, trollkodó szülőnek lát, a gyerektől sem várhatunk mást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2aca12-9573-4681-abff-96175824bb83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Keylor Navas a Paris Saint-Germain csapatához igazolt, helyére a párizsiak kapusát, Alphonse Areolát vette kölcsön a Real.","shortLead":"Keylor Navas a Paris Saint-Germain csapatához igazolt, helyére a párizsiak kapusát, Alphonse Areolát vette kölcsön...","id":"20190902_Kapust_cserelt_a_Real_Madrid_es_a_PSG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e2aca12-9573-4681-abff-96175824bb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ed34c6-84e9-405c-a2a7-ad707ae02351","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Kapust_cserelt_a_Real_Madrid_es_a_PSG","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:25","title":"Kapust cserélt a Real Madrid és a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b55838-cbfa-4a34-bd65-8905f6b50549","c_author":"Bedő Iván - Bernát György","category":"itthon","description":"Németország kettészakadása óta kisebb-nagyobb hullámokban, de állandóan tömegek települtek át az NDK-ból az NSZK-ba. A berlini fal 1961-es felépítése óta az egyik legnagyobb áttelepülési hullám volt az 1989-es. A korabeli HVG-ben Bernát György Bonnból és Bedő Iván Berlinből ismertette az NDK-ból való ki-, és az NSZK-ba való betelepülés körülményeit. A cikk 30 éve, 1989 szeptember elején jelent meg, egy héttel azelőtt, hogy a magyar kormány végleg megnyitotta a magyar-osztrák határt a keletnémet menekültek előtt.","shortLead":"Németország kettészakadása óta kisebb-nagyobb hullámokban, de állandóan tömegek települtek át az NDK-ból az NSZK-ba...","id":"20190901_HVG_1989_Otthonrol_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b55838-cbfa-4a34-bd65-8905f6b50549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5983d1-d497-4579-8d85-024eebb765f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_HVG_1989_Otthonrol_haza","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:00","title":"1989-ben rácsodálkoztunk az NDK-sok tömeges menekülésére, pedig ez zajlott 1949 óta, csak nem rajtunk át ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létszámhiány átlagosan 2,5 százalékos.\r

","shortLead":"A létszámhiány átlagosan 2,5 százalékos.\r

","id":"20190901_Majdnem_1000_ember_hianyzik_a_MAVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dd7aa-022e-4367-8847-24c0b4e94bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Majdnem_1000_ember_hianyzik_a_MAVnal","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:09","title":"Majdnem 1000 dolgozó hiányzik a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton, Riba István, Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt kormányzati elfekvővé válhat a humántárca. Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya.","shortLead":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt...","id":"201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679cc5f-f893-44b8-b5e5-1ce2fd0d331c","keywords":null,"link":"/itthon/201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:00","title":"Az Orbán Zrt. vezérigazgatójává avanzsált a CEU hóhérja és az MTA megcsonkítója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra a területét, és akkor is fizetett, ha nyertes háború nyomán gyarapodott.","shortLead":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra...","id":"201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f7a5a-f6a5-438a-8fa7-a72cf95df34b","keywords":null,"link":"/vilag/201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"Ha akarta, Amerika mindig szerzett földet, ám Grönlandba harmadszor is beletörhet a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]