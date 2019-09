Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új információk szerint androidos készülékek is veszélyben voltak.","shortLead":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új...","id":"20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97a3a5-b5ac-4fca-ba50-606d5908f256","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Az androidos mobilokat is betámadták az iPhone-hackelő weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem beleütközött.","shortLead":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem...","id":"20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c1ef8-8aad-44da-b760-88acbfc2bf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:03","title":"Majdnem összeütközött Elon Musk szatellitje az egyik időjárási műholddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","shortLead":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","id":"20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db462cb1-edff-4283-a24d-8fc2e1eb5313","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:26","title":"Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és Ausztriában egyaránt.","shortLead":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és...","id":"20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dc496-8e4b-49ea-b8ff-81abe7998159","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:31","title":"Tízmilliós értékben lopta a felniket és gumikat egy miskolci banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb családi tragédia, ezúttal Heves megyében.","shortLead":"Újabb családi tragédia, ezúttal Heves megyében.","id":"20190902_Egy_andornaktalyai_ferfi_megolte_a_lanyat_feleseget_majd_magaval_is_vegzett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb098b3-a844-48cf-b1e8-c28d87fb5383","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_andornaktalyai_ferfi_megolte_a_lanyat_feleseget_majd_magaval_is_vegzett","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:17","title":"Egy andornaktályai férfi megölte a lányát és a feleségét, majd magával is végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","shortLead":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","id":"20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813cc957-38d0-4819-a846-80a82b126548","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:39","title":"A Fehér Ház halálbüntetést javasolna a tömegmészárlások elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja, megtámadták, míg a polgármester szerint őket érte inzultus. ","shortLead":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja...","id":"20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6347a-23b8-4625-bba7-76d004857237","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:47","title":"Feljentést tesz az LMP Matolcsy Gyöngyi emberei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az üzem lehet a British American Tobacco egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon.","shortLead":"Ez az üzem lehet a British American Tobacco egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon.","id":"20190902_Bovul_a_pecsi_dohanygyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b731b32-2d90-4eec-9890-7efe12bfd1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Bovul_a_pecsi_dohanygyar","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:53","title":"Bővül a pécsi dohánygyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]