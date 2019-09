Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület átépítése. Tiborcz István cége kormányzati hátszelet kapott, de úgy tűnik, máshol is könnyítették a pályát. Információink szerint az ombudsmannál is bepanaszolták az építkezést. Tiborcz cége válaszolt a hvg.hu-nak, fogadkoznak, minden rendben lesz. ","shortLead":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület...","id":"20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675cbe2e-de09-4cf5-a443-8d00bfdc004e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:20","title":"Tiborczék a Mahart-székház világító tetejével veszélyeztetik a világörökségi besorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","shortLead":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","id":"20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813cc957-38d0-4819-a846-80a82b126548","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:39","title":"A Fehér Ház halálbüntetést javasolna a tömegmészárlások elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74471e26-b8ac-4b15-b79b-c4ec645469a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz éve már, hogy megjelent a piacon a Nissan Juke, amely akkoriban különlegességnek számított. Nem csak a külseje, de méretei sem voltak szokványosak akkoriban. A világ azóta sokat változott, ideje volt bemutatni a második generációt. Az új Juke sokat nőtt és meg is komolyodott talán. ","shortLead":"Tíz éve már, hogy megjelent a piacon a Nissan Juke, amely akkoriban különlegességnek számított. Nem csak a külseje, de...","id":"20190903_Itt_az_uj_Nissan_Juke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74471e26-b8ac-4b15-b79b-c4ec645469a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e09d3a-5fdd-479b-8b6a-965525839101","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Itt_az_uj_Nissan_Juke","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:41","title":"Itt az új Nissan Juke, és már nem annyira fura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","shortLead":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","id":"20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af0880-53e5-44d2-8e5a-ca3f93f40701","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:15","title":"Több mint három évtizede nem volt ennyire gyenge a font a dollárhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a kávéfőzőket korábban gyártó cég csődbe ment, a kávéfőző további gyártásáról egy tavaly alapított cég gondoskodik, sőt a tovább fejlesztését is tervezik.","shortLead":"Bár a kávéfőzőket korábban gyártó cég csődbe ment, a kávéfőző további gyártásáról egy tavaly alapított cég gondoskodik...","id":"20190902_Szazezer_szarvasi_kavefozot_gyartanak_evente_de_akar_a_kenyerpiritora_is_raallnak_majd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc242228-5025-476b-835f-75abfcde5e62","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Szazezer_szarvasi_kavefozot_gyartanak_evente_de_akar_a_kenyerpiritora_is_raallnak_majd","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:43","title":"Így menekül meg a szarvasi kávéfőző: egy új cég évi százezret gyártana belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré. Állítása szerint a fogyás hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg is átlényegüljön. Kezdett megőrülni a diétázástól. ","shortLead":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré...","id":"20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea501a-a8a1-4a17-b67a-e4df63584128","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:05","title":"Joaquin Phoenix annyit fogyott Joker kedvéért, hogy majdnem beleőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","shortLead":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","id":"20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e2288-3cb7-4ffd-8c32-a822c80b1ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:29","title":"Tarlós gondolt egyet, és zöldpolitikáért felelős biztost nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac61-31e5-477c-aa9f-b3eec9859cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:08","title":"Eltűnt egy 12 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]