[{"available":true,"c_guid":"c9f19911-564b-4310-9386-e322295c9373","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja törni a Fidesz tízéves uralmát Józsefvárosban, főleg azzal a hátszéllel, ami Sára Botondnak van. Pikó András ellenzéki jelölt mégis bizakodó. A hvg.hu az önkormányzati kampányra kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne Szeged volt, most Józsefváros következik.","shortLead":"Nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja törni a Fidesz tízéves uralmát Józsefvárosban, főleg azzal a hátszéllel, ami...","id":"20190906_piko_andras_sara_botond_jozsefvaros_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f19911-564b-4310-9386-e322295c9373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664eb9fe-d505-41bb-b11b-3e32843d4d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_piko_andras_sara_botond_jozsefvaros_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:30","title":"Nehezített pálya: mire elég Pikó András neve Józsefvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3b52f-67d2-4f06-b1a8-e4b8df403f25","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Drivy nevű alkalmazással pont úgy válhat az autónkból pénzkereseti eszköz, ahogyan a lakásunkból az Airbnb-vel.","shortLead":"A Drivy nevű alkalmazással pont úgy válhat az autónkból pénzkereseti eszköz, ahogyan a lakásunkból az Airbnb-vel.","id":"201936_kulcs_akesztyutartoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3b52f-67d2-4f06-b1a8-e4b8df403f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc701e-1f42-4765-9ae1-f0ff943e8528","keywords":null,"link":"/tudomany/201936_kulcs_akesztyutartoban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:00","title":"Átengedné néha az autóját idegeneknek, ha ezzel évi 330 ezer forintot keresne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem biztos, hogy a legátgondoltabb döntés, hogy a 3-as metrón legyen légkondi.","shortLead":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem...","id":"20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb08d38-125e-4365-a6da-805cc37e065b","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:45","title":"Az ÁSZ elnöke szerint a klíma a 3-as metróban csak kényelmi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f255ed0-5750-475c-bdef-f1a31442a4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így szól 2019-ben a dal DR BRS és a Jazz+Az közös feldolgozásában.","shortLead":"Így szól 2019-ben a dal DR BRS és a Jazz+Az közös feldolgozásában.","id":"20190906_Feldolgoztak_a_Gesztifele_Jazzaz_slageret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f255ed0-5750-475c-bdef-f1a31442a4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e501-ad8e-4130-9457-75f9987d27ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Feldolgoztak_a_Gesztifele_Jazzaz_slageret","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:44","title":"„Ma jól vagyok” – újrakeverték a Geszti-féle Jazz+az slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor, hogy az eszközeikben kamatoztassák az új csatolószabványt.","shortLead":"Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor...","id":"20190905_usb_4_szabvany_specifikaciok_veglegesitese_thunderbolt3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87153d2-8ab6-4367-94fa-fb5f4ce12c8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_usb_4_szabvany_specifikaciok_veglegesitese_thunderbolt3","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:03","title":"Ha használ USB-t, tudjon róla: ez az új verzió már 2x gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontos területet kaphat a volt miniszterelnök, Ursula von der Leyennel pénteken tárgyal.","shortLead":"Fontos területet kaphat a volt miniszterelnök, Ursula von der Leyennel pénteken tárgyal.","id":"20190906_Paolo_Gentiloni_az_olasz_jelolt_az_Europai_Bizottsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d085c056-8de0-480c-bfef-82b2c4f2c47a","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Paolo_Gentiloni_az_olasz_jelolt_az_Europai_Bizottsagba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:08","title":"Paolo Gentiloni az olasz jelölt az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egyre több ország politikusai jönnek rá: mindenki jobban jár, ha az apáknak hosszabb ideig nem kell dolgozniuk a gyerekük születése utáni hetekben. A magyar apák öt nap extra szabadságot kapnak, ennél a legtöbb országban jobban járnak.","shortLead":"Egyre több ország politikusai jönnek rá: mindenki jobban jár, ha az apáknak hosszabb ideig nem kell dolgozniuk...","id":"20190906_apaszabadsag_apak_szuletes_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2454ec2a-8f1e-4285-a0f7-2e9b578eb7d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_apaszabadsag_apak_szuletes_munka","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:00","title":"Fényévekre a Papamonattól: a kormány a szavak szintjén is alig foglalkozik az apákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek szerkezetét és működését.","shortLead":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek...","id":"20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60696c48-6ff7-49e2-83d4-f84a394ad786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:03","title":"Rájöttek a balkezesség genetikai titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]