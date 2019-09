A Saul fia világsikere után szépen beindulni látszik Röhrig Géza színészi karrierje is. A Porrá című vígjátékban gyászoló férfit játszott Matthew Broderick-kel, a Resistance-ben pedig Ed Harris a partnere.

Most pedig Jézust fogja alakítani Terrence Malick legújabb filmjében, a The Last Planetben. Az Oscar-jelölt rendező, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint Az őrület határán és Az élet fája, egy rendezvényen beszélt új produkciójáról.

Röhrig mellett láthatjuk majd a vásznon Matthias Schoenaertset Szent Péterként, az Oscar-díjas Mark Rylance pedig a Sátánt alakítja. Ismerve a független filmes rendező munkásságát, biztosra vehetjük, hogy nem klasszikus Biblia-adaptáció készül majd.

A forgatást októberben kezdik, a filmet valószínűleg 2022-ben mutatják be.

(The Film Stage)