Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentesítő járat vitte el az utasokat.","shortLead":"Mentesítő járat vitte el az utasokat.","id":"20190910_Embert_gazolt_a_vonat_a_Jozsefvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfe671f-bc5d-4689-8fb2-0e5af6470fea","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Embert_gazolt_a_vonat_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:59","title":"Embert gázolt a vonat a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran keverik az idetartozó fogalmakat. Kétrészes cikkünkben ezeket tesszük most helyre. Elsőként lássuk, meddig kell visszamennünk az időben, és hogyan alakult az offshore cégek történetének első két százada!","shortLead":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran...","id":"crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee9db9c-d11e-44d1-bf5b-f9fa0e7605c4","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:30","title":"Offshore regék és mondák - 1. rész: ami a törikönyvekből kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","shortLead":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","id":"20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5531c08d-8701-4ebb-adf0-5fafc23c8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:22","title":"Szüreti fesztiválokat ellenőriz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190910_delkorea_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f51a09-8062-4dd6-8291-5eafb8562013","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_delkorea_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:26","title":"Ilyet sem láttunk még: gázálarcban és sisakban ültek be az újságírók a sajtótájékoztatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","shortLead":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","id":"20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534b3b-2aec-4b73-9846-6863231c82ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:18","title":"Majdnem 10 ezer aláírást gyűjtött össze Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium. A bábolnai agrárrendezvényen részt vevő ukrajnai magyar gazdálkodók szerint inkább magyarok vigyék a földet, mint más külföldiek.","shortLead":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium...","id":"20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4240a1b-1bc9-42a4-a050-0eac5217ff6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:16","title":"Ukrajnai magyar gazdák kínálják a földjeiket magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit. ","shortLead":"Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit. ","id":"20190909_Megbisagolta_az_MNB_az_Equilort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4e5476-f495-4529-8dd9-ae4b75a66d30","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Megbisagolta_az_MNB_az_Equilort","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:14","title":"Megbíságolta az MNB az Equilort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","shortLead":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","id":"20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee371-d158-4125-99d8-ef318f66df19","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:58","title":"Tájfun csapott le Tokióra, több száz légi járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]