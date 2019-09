It's "The One with the World's Most Popular Search Engine."

In honor of Friends' 25th anniversary — the series first episode premiered on Sept. 22, 1994, if you can believe that — Google has hidden seven show-inspired Easter eggs across search results.

Dedicated fans will have no trouble finding these hidden gems on their own. But if you'd like a little help... we'll be there for you (when the rain starts to pour, like we've been there before, etc.)

Szeptember 22-én ünnepli 25. születésnapját a Jóbarátok, amit kis híján az egész világ ünnepel: Seth Meyers amerikai humorista nemrég eljátszott a gondolattal, mi történne a szereplőkkel, ha a sorozat 2019-ben játszódna, Ralph Lauren pedig egy Rachel Green-kollekciót dobott piacra.

© google.com / Screenshot

A Google is kedveskedett a rajongóknak: ha beírjuk a szereplők neveit a keresőbe, a nevük mellett megjelenik egy apró ikon – ezekre kattintva egy, a karakterre jellemző animáció bukkan fel a képernyőn. Phoebe-nél természetesen nem jöhet elő más, mint a büdös macska.

Érdemes a hangot is bekapcsolni a kereséshez!

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.