[{"available":true,"c_guid":"4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett” jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat.","shortLead":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény...","id":"20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a5af1-1d5d-4d3d-ae55-4f322b82a48e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:30","title":"Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","shortLead":"A Lukoil olajvállalat megőrizte vezető helyét a legnagyobb orosz magáncégek Forbes-listáján.","id":"20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68f01f9-19b1-4e30-adc1-d79a749117f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02333176-3110-4776-80a3-2600582f81ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_A_Lukoil_a_legnagyobb_orosz_maganceg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:19","title":"A Lukoil a legnagyobb orosz magáncég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","shortLead":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","id":"20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998cf9d9-cf5c-46d7-a7c2-b43ad88619a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:28","title":"Hivatalosan is most zajlik az elmúlt 150 év legmelegebb öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot lopni egy rendőrségi pontról.","shortLead":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot...","id":"20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb78b-5b95-4a95-9b90-526a377c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:28","title":"Pikó: Az önkormányzat azt feltételezi, mintha odasunnyogtunk volna, és loptuk volna az áramot.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","shortLead":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","id":"20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd477a79-2459-43c9-8296-d88c9e726c3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:20","title":"Napokon belül megnyitja kapuit a világ legnagyobb repülőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Kétféle környezettudatos ember van. Az egyik a klímaválság hatására odafigyel arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljen. A másik annyira belelendül, hogy egyáltalán nem akar hulladékot hagyni maga után. Az előbbiről tudjuk, működik. Utóbbi…- no, erre volt kíváncsi videós stábunk is.","shortLead":"Kétféle környezettudatos ember van. Az egyik a klímaválság hatására odafigyel arra, hogy minél kevesebb hulladékot...","id":"20190922_Aki_kikukazta_a_kukat__elete_a_hulladekmentes_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e7aaf-f792-440a-8915-6664a8de0823","keywords":null,"link":"/360/20190922_Aki_kikukazta_a_kukat__elete_a_hulladekmentes_elet","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:30","title":"Aki kikukázta a kukát - élet-e a hulladékmentes élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]