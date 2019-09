Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","shortLead":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","id":"20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e6d19-94c0-4a53-894e-95cad0dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:02","title":"A zöldségeseket ellenőrzi az adóhatóság a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon akadt ki, hogy egy előtte haladó autós lefékezett. ","shortLead":"Azon akadt ki, hogy egy előtte haladó autós lefékezett. ","id":"20190924_fegyver_kozlekedesi_vita_autos_sofor_tata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997d87dd-0ca2-49bb-b97d-6b125809cb61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_fegyver_kozlekedesi_vita_autos_sofor_tata","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:08","title":"Gáz-riasztó pisztollyal próbálta rendezni a közlekedési vitát egy autós Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","shortLead":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","id":"20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef0f66-0821-4db4-b1ea-d2cd946537ad","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:48","title":"Zsóri Dániel: ha végig engem vett volna a kamera, látszott volna a szívverésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","shortLead":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","id":"20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a68d53-19e6-45a4-966a-9aceba518bb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:21","title":"A sofőr és első utasa között nyílik ki a legújabb légzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dffeec-daf1-4a58-b1b8-7de3059f7c06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A poloskát véletlenül fedezte fel a szellőztetőben egy kollégájuk, majd egyből hívták a rendőrséget.","shortLead":"A poloskát véletlenül fedezte fel a szellőztetőben egy kollégájuk, majd egyből hívták a rendőrséget.","id":"20190923_Lehallgatokeszuleket_talaltak_a_Porosenko_ellen_nyomozo_iroda_vezetojenek_irodajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dffeec-daf1-4a58-b1b8-7de3059f7c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6801254d-ac62-4e38-b173-94139b005aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Lehallgatokeszuleket_talaltak_a_Porosenko_ellen_nyomozo_iroda_vezetojenek_irodajaban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:40","title":"Lehallgatókészüléket találtak a Porosenko ellen nyomozó iroda vezetőjének irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","shortLead":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","id":"20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239b231-fb95-4a1b-846c-05bf74fa058f","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:37","title":"226 milliárd forint megtakarítást passzolnak át a postától Mészáros Lőrinc közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül. A megújulók jönnek föl mind kapacitásban, mind termelésben. Az atomerőművek drágák, a megépítésük időigényes, a klímakatasztrófa elkerüléséhez viszont minél olcsóbban, minél gyorsabban és minél jobban csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást.","shortLead":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül...","id":"20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0add630d-0580-49c7-8510-a94acaabd8c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:45","title":"Sosem volt még ilyen magas az atomreaktorok átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak, hogy ki tudják fizetni a 700 millió forintos kezelést. A Zolgensma az Egyesült Államokban hatalmas vitákat generált, a csillagászati ára miatt sok biztosító csak feltételekkel hajlandó finanszírozni, mert még nem bizonyított a hosszú távú hatása. Magyarországon tavaly óta egy másik kezelés is reményt adhat az SMA-s betegeknek, de egyelőre csak egyedi elbírálás esetén, kizárólag gyerekeknek finanszírozza az állam. A világon eközben újra fellángolt a vita: meddig mehetnek el a gyógyszergyártók a profit érdekében? ","shortLead":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak...","id":"20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea5506-6ea6-4ec1-b32e-701ddced32b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:30","title":"Gyűjt az ország Zentének, de hogy lehet egy gyógyszer 700 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]