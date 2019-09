Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A címben feltett kérdés sokszor hangzik el, annak ellenére, hogy világunk valóban a lehetséges világok legjobbika, legalábbis az előző évszázadokhoz képest. Honnan merítsünk ma önbizalmat ahhoz, hogy egyáltalán szüljünk?","shortLead":"A címben feltett kérdés sokszor hangzik el, annak ellenére, hogy világunk valóban a lehetséges világok legjobbika...","id":"20190925_Erre_a_vilagra_szuljek_gyereket__Onbizalom_az_irracionalisnak_tuno_dontesek_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f5932d-e749-4d8e-9b94-5b28394999cd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190925_Erre_a_vilagra_szuljek_gyereket__Onbizalom_az_irracionalisnak_tuno_dontesek_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:30","title":"Erre a világra szüljek gyereket? – Önbizalom az irracionálisnak tűnő döntések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A világ legbátrabb vagy legbutább tolvaja akcióba lépett.","shortLead":"A világ legbátrabb vagy legbutább tolvaja akcióba lépett.","id":"20190924_Elloptak_egy_francia_allatkertbol_egy_fekete_parducot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0d6d56-0de1-4e5f-92b1-b45e9197b2e0","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Elloptak_egy_francia_allatkertbol_egy_fekete_parducot","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:20","title":"Fekete párducot loptak el egy francia állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Semmi akciójelenet, semmi formai újítás, semmi gigantikus látványvilág, csak két zseniális színész jutalomjátéka és egy egyszerű, erős üzenet – de épp ettől működik nagyon Tóth Barnabás Akik maradtak című szívmelengető filmje.","shortLead":"Semmi akciójelenet, semmi formai újítás, semmi gigantikus látványvilág, csak két zseniális színész jutalomjátéka és...","id":"20190925_toth_barnabas_orcar_dij_jeloles_akik_maradtak_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b896e-16b1-4822-8efb-716fe87257e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_toth_barnabas_orcar_dij_jeloles_akik_maradtak_kritika","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:00","title":"„Nem hiszek már Istenben, ezért nem is haragszom rá” – így láttuk a magyar Oscar-jelölt filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.","shortLead":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe...","id":"20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7821384e-d293-4012-9b7b-4e64448b90d8","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:27","title":"Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt, ha az esernyő bekerül a táskába.","shortLead":"Nem árt, ha az esernyő bekerül a táskába.","id":"20190925_Borus_esos_ido_jon_de_legalabb_nem_lesz_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5716bf39-cfab-473b-ba2f-632e332edeff","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Borus_esos_ido_jon_de_legalabb_nem_lesz_hideg","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:01","title":"Borús, esős idő jön, de legalább nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban hunyt el.","shortLead":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban...","id":"20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e61ecd-8e41-498a-81d2-a5d03a77abe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:30","title":"Meghalt Habik Csaba fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]