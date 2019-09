Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti. Átalakították a Nemzetek Ligáját, váratlanul feljutottunk a második vonalba 2019. szeptember. 24. 21:15 A belseje is érdekes. Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is érdekes. Olyan ásványt találtak egy gyémántban, amilyet még soha nem láttak a geológusok 2019. szeptember. 24. 14:03 Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt, aki fideszes Voldemortként is ismert. Négy év letöltendő börtönt kapott a volt fideszes Mengyi Roland 2019. szeptember. 25. 15:12 Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett. Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása 2019. szeptember. 24. 13:01 Az idők változásával aztán nemcsak a sör került magasabb polcra, hanem maga a sörturizmus is divatba jött, és hozott számos más figyelemre méltó célállomást. Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont, Dublint, Brüsszelt. Az idők változásával aztán nemcsak a sör került magasabb polcra, hanem maga a sörturizmus is divatba jött, és hozott számos más figyelemre méltó célállomást. Lenin tisztázta, mi a teendő, majd megmentette a Volga-menti sörgyártást 2019. szeptember. 25. 12:29 Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is. Tizenhárman álltak oda átadni egy útszakaszt, ebből 10-en vágták is a szalagot 2019. szeptember. 25. 14:57 Honnan merítsünk ma önbizalmat ahhoz, hogy egyáltalán szüljünk? A címben feltett kérdés sokszor hangzik el, annak ellenére, hogy világunk valóban a lehetséges világok legjobbika, legalábbis az előző évszázadokhoz képest. Honnan merítsünk ma önbizalmat ahhoz, hogy egyáltalán szüljünk? Erre a világra szüljek gyereket? – Önbizalom az irracionálisnak tűnő döntések mögött 2019. szeptember. 25. 09:30 A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. Cirkuszi póni rúgott fejbe egy négyéves kislányt Sárváron 2019. szeptember. 25. 15:59