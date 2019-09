Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","shortLead":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","id":"20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca843d-71d5-4894-b8d8-b0f9beeca077","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:47","title":"Komoly forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család-és ifjúságügyi államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy ha már teherbe esett egy nő, nem beszélhetünk a választás kérdéséről. ","shortLead":"A család-és ifjúságügyi államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy ha már teherbe esett egy nő, nem beszélhetünk...","id":"20190927_Novak_Katalin_Az_abortusz_partolasa_a_gyilkossag_partolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6be150e-2dcc-4c7c-ac7c-0c79cf10b82e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Novak_Katalin_Az_abortusz_partolasa_a_gyilkossag_partolasa","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:21","title":"Novák Katalin: Az abortusz pártolása a gyilkosság pártolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is csak találgatni lehet, mi az a gélszerű anyag, amire július végén bukkant a kínai holdjáró, messziről viszont már sikerült lefotózni.","shortLead":"Továbbra is csak találgatni lehet, mi az a gélszerű anyag, amire július végén bukkant a kínai holdjáró, messziről...","id":"20190926_kina_jade_nyul_2_holdjaro_furcsa_anyag_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1766-ecf3-469d-9e2b-7a58dfe1ea16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_kina_jade_nyul_2_holdjaro_furcsa_anyag_a_holdon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:03","title":"Titokzatos anyagot talált a Holdon Kína, le is fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul készpénzben. Egy tornazsákban volt.","shortLead":"Ráadásul készpénzben. Egy tornazsákban volt.","id":"20190926_szekesfehervar_autobusz_14_millio_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15124d9c-f84c-4696-9e6a-d685a50dabac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_szekesfehervar_autobusz_14_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:21","title":"14 millió forintot hagyott valaki egy székesfehérvári buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1e49f2-01ef-418e-92ad-df16ccc2a9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két drogkereskedőt és egy fogyasztót fogtak el a nyomozók.\r

","shortLead":"Két drogkereskedőt és egy fogyasztót fogtak el a nyomozók.\r

","id":"20190926_drog_kabitoszer_marihuana_tetteneres_nni_rendorseg_dunakeszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1e49f2-01ef-418e-92ad-df16ccc2a9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae444a3-af9c-43b7-8f4f-e8c8a35b5eed","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_drog_kabitoszer_marihuana_tetteneres_nni_rendorseg_dunakeszi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:29","title":"Dílereket értek tetten Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen külföldön fertőződtek meg, 14-en Horvátországban kapták el a vírust, tíz esetben nem tudni az eredetét. ","shortLead":"Többen külföldön fertőződtek meg, 14-en Horvátországban kapták el a vírust, tíz esetben nem tudni az eredetét. ","id":"20190925_Terjed_a_kanyaro_a_horvatoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7df792-9ec8-44d9-9383-d45f3bf9f1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Terjed_a_kanyaro_a_horvatoknal","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:09","title":"Terjed a kanyaró a horvátoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos 84 százalékos hatékonysággal véd az idei bajnokságban.","shortLead":"A magyar játékos 84 százalékos hatékonysággal véd az idei bajnokságban.","id":"20190927_SKy_Sports_Gulacsi_jelenleg_a_legjobb_kapus_a_nemet_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af98ced-9c7c-47c7-85d3-2f38d6727f1e","keywords":null,"link":"/sport/20190927_SKy_Sports_Gulacsi_jelenleg_a_legjobb_kapus_a_nemet_bajnoksagban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:08","title":"Sky Sports: Gulácsi jelenleg a legjobb kapus a német bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti lájkok számát.","shortLead":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti...","id":"20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53968914-a7cf-4fde-a216-595ead5f4b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:36","title":"Ausztráliában is eltüntette a lájkokat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]