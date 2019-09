Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","shortLead":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","id":"20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e5e44-d79f-4069-b07d-41f296f530c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:22","title":"Hiába bukott meg Salvini, még mindig őt támogatja menekültügyben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utat és csapadéklevezető rendszert épít a tiszakécskei Hódút.","shortLead":"Utat és csapadéklevezető rendszert épít a tiszakécskei Hódút.","id":"20190926_Ujabb_NERepitoember_jelent_meg_a_debreceni_BMWgyar_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a5e6d-b338-4e6f-bdb6-ce5cda5eb2bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Ujabb_NERepitoember_jelent_meg_a_debreceni_BMWgyar_korul","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:05","title":"Újabb NER-építőember jelent meg a debreceni BMW-gyár körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét kell szedni. A javítás költsége milliós tétel lehet. ","shortLead":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét...","id":"20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54616de4-a8b6-40a5-a69b-5fb943452cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:54","title":"Többmilliós káruk is lehet az autósoknak, akik rosszul tankoltak a Shell kútjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi tárlaton.","shortLead":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi...","id":"201939_tarlat__szuletesnap_g20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3fdc-ffa2-4388-8d9b-b41f89fd78f1","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__szuletesnap_g20","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:30","title":"#g20 – 7x4 nem akármilyen képpel ünnepel a Godot Galéria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201939_gyorstalpnyalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd013c81-71f1-4719-b09a-f5f8dff06e4b","keywords":null,"link":"/itthon/201939_gyorstalpnyalo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:45","title":"Dobszay János: Gyorstalpnyaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely betegségnek titulálta az Asperger-szindrómát. Felháborító arrogancia – mondták.","shortLead":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely...","id":"20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca064f32-7d59-4a10-9df2-aaa817e93210","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:01","title":"„Sértő, és végtelen tudatlanságról árulkodik”, hogy Gulyás beteg kisgyereknek nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek gyártójával szeretne együttműködni.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek...","id":"20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232506ff-fd38-42f1-a354-ca822fcb436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:33","title":"Mintha Ray-Ban lenne, olyan lehet a Facebook szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]