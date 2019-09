Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő férjhez megy. ","shortLead":"Beatrix hercegnő férjhez megy. ","id":"20190926_Ujabb_kiralyi_eskuvore_keszulhetnek_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895472ff-ecf4-4a52-9c3f-8b957dfe5da8","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Ujabb_kiralyi_eskuvore_keszulhetnek_a_britek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:42","title":"Újabb királyi esküvőre készülhetnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","shortLead":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","id":"20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab923c8-28aa-49a3-96d2-2cab50d52779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:03","title":"Mostantól ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó szándékára is szükség lenne.","shortLead":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó...","id":"20190926_facebook_porgetes_fuggoseg_technostressz_feszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727c8ff-e4dd-499a-97c3-107afb9be2d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_porgetes_fuggoseg_technostressz_feszultseg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:03","title":"Felfedeztek valami furcsát a Facebookon: akit idegesít, az ragad ott leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","id":"20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b27920-5047-4eab-8df7-fb18d9f1d3e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:44","title":"Trócsányi: „Politikusok kezében vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","shortLead":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","id":"20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648cbd07-9972-41c7-90d1-d1d0490f171a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Kórházba küldte a lakókat, hogy be tudjon törni a házukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdacbb94-f824-4ef9-a525-88283436d6dd","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ma már az alvászavarokra éppolyan betegségként tekint az orvostudomány, mint az azt egyébként előidéző és annak következményeként is fellépő cukorbetegségre vagy magas vérnyomásra. A rossz alvásnak sok oka lehet, de az biztos, hogy tehetünk ellene.","shortLead":"Ma már az alvászavarokra éppolyan betegségként tekint az orvostudomány, mint az azt egyébként előidéző és annak...","id":"20190927_Hogyan_lett_az_alvas_civilizacios_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdacbb94-f824-4ef9-a525-88283436d6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76f591e-b739-4a59-b8ce-66f0aafec80b","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Hogyan_lett_az_alvas_civilizacios_problema","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:00","title":"Kialvatlanul kóvályog minden harmadik ember ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmény megépítéséhez 3,5 milliárd forinttal járul hozzá a kormány.","shortLead":"Az intézmény megépítéséhez 3,5 milliárd forinttal járul hozzá a kormány.","id":"20190927_kasler_miklos_emmi_budakalasz_iskola_alapko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5e08db-6b7a-4cfa-9bb9-2a8fcff3955b","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_kasler_miklos_emmi_budakalasz_iskola_alapko","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:49","title":"Új iskolát kap Budakalász, Kásler tette le az alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Mol elnök-vezérigazgatója nem merítette ki a jogorvoslati lehetőségeket Horvátországban.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Mol elnök-vezérigazgatója nem merítette ki a jogorvoslati lehetőségeket...","id":"20190926_Strasbourg_elutasitotta_Hernadi_Zsolt_panaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0018fb40-4b4b-4945-adf7-f6b0a393b730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Strasbourg_elutasitotta_Hernadi_Zsolt_panaszat","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:07","title":"Elutasították Hernádi Zsolt panaszát az emberi jogi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]