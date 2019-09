Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbc98818-f8f1-4071-9272-da46e9d9dfe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190928_Skateparkot_avatott_Tallai_Andras_Mezokovesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc98818-f8f1-4071-9272-da46e9d9dfe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ea393b-1c66-4222-991b-87955d82c3ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Skateparkot_avatott_Tallai_Andras_Mezokovesden","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:28","title":"Skate-parkot avatott Tállai András Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae055ba4-945c-441d-b8f2-a4e669edeb5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis megadja magát a klímatudatos, húst kerülni próbáló vásárlói igényeknek.","shortLead":"Legalábbis megadja magát a klímatudatos, húst kerülni próbáló vásárlói igényeknek.","id":"20190927_A_McDonaldsot_is_elerte_a_klimavalsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae055ba4-945c-441d-b8f2-a4e669edeb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bb16b0-e559-42fd-938a-55f9f2e4f14d","keywords":null,"link":"/elet/20190927_A_McDonaldsot_is_elerte_a_klimavalsag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:48","title":"A McDonald’sot is elérte a klímaválság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját. Békeidőben, európai vizeken a legsúlyosabb hajóbaleset okairól ma sem tudni semmi biztosat.","shortLead":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját...","id":"20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88533b53-43dc-4af1-9ab3-14b9b0af72b5","keywords":null,"link":"/360/20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:00","title":"25 éve történt a legsúlyosabb európai hajóbaleset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65075e19-e4ea-4cd5-baf4-aabaceab76a8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemhogy ellenzéki, de kormánypárti összefogás sem alakult ki Szarvason, ahol pártszínekben vagy függetlenként öt polgármester-jelölt indul a választáson, köztük Babák Mihály fideszes polgármester és Babák Zoltán fideszes képviselő. Az ellenzéki mozaik is páratlanul színes. Riportunk a Fidesz egyik belharcoktól sújtott bástyájából, Szarvasról. ","shortLead":"Nemhogy ellenzéki, de kormánypárti összefogás sem alakult ki Szarvason, ahol pártszínekben vagy függetlenként öt...","id":"20190928_Babak_Babak_ellen_mi_ez_a_fideszes_cirkusz_Szarvason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65075e19-e4ea-4cd5-baf4-aabaceab76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063218b4-eb00-45c9-868f-41210c568a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Babak_Babak_ellen_mi_ez_a_fideszes_cirkusz_Szarvason","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:00","title":"Babák kontra Babák: mi ez a fideszes cirkusz Szarvason?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy lista arról, a Samsung mely modelljei kapják meg \"a közeljövőben\" az Android operációs rendszer új funkciókkal telepakolt friss főverzióját.","shortLead":"Kiszivárgott egy lista arról, a Samsung mely modelljei kapják meg \"a közeljövőben\" az Android operációs rendszer új...","id":"20190927_samsung_szoftverfrissites_android_10_melyik_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feab71a0-d60b-4c27-afad-1b9e22ef2a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_szoftverfrissites_android_10_melyik_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:03","title":"Itt a lista, melyik Samsung telefonok használói örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidáris az egyetem a klímatüntetésekkel.","shortLead":"Szolidáris az egyetem a klímatüntetésekkel.","id":"20190927_A_CEU_is_tiltakozik_a_globalis_felmelegedes_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92223267-5daf-4081-a3b7-c0563c66e726","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_A_CEU_is_tiltakozik_a_globalis_felmelegedes_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:26","title":"A CEU is tiltakozik a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel a jelentkező cégek nem fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, kénytelen volt ezt maga megtenni.","shortLead":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel...","id":"20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eafd62-ef69-4c71-b5b7-63623bca5d07","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:45","title":"Mennyit eszik százon? Az állami radioaktívhulladék-kezelő megsemmisíttette saját közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","shortLead":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","id":"20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b4add4-fcef-4087-b38a-d1b7d272aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:16","title":"A csődbe ment Thomas Cook utasainak hazaszállítása minden idők legdrágább ilyen művelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]