Egy négyéves kisfiú szülei keresték fel a napokban a Fejér megyei rendőröket, hogy kisfiuk egyik álma, hogy negyedik születésnapján a rendőrök vigyék óvodába - számol be honlapján a rendőrség.

A rendőrök teljesítették is a kisfiú kérését, rendhagyó születésnapi meglepetésként kedden reggel egy rendőrautó várta Benettet, hogy otthonától az óvodáig vigyék.

A kisfiú már maga is rendőrruhába öltözve várta a rendőröket, akiktől egy ajándékcsomagot is kapott, benne egy kis rendőrautóval is. A rendhagyó szülinapról egy videót is közzétttek: