Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti találkozóján, utóbbi elmondta, ehhez kell kötni az uniós finanszírozást. Orbán nem kér a fejmosásból, a javaslatokat politikai szlogennek tartja. Bejelentette az új uniós biztosjelöltet és fake newsozva válaszolt a vejét érintő kérdésre.","shortLead":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti...","id":"20190930_Orban_anti_rinne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485bfc5-7fc6-4b7a-b943-eceecbf3c4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Orban_anti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:24","title":"A finn miniszterelnök Orbán szemére vetette a jogállamiság betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","shortLead":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","id":"20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079843a0-fdbb-49e7-b57f-4d677c995353","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","timestamp":"2019. szeptember. 30. 22:15","title":"Románia is új jelöltet javasol az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars világának első, vállaltan meleg szereplői is. ","shortLead":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars...","id":"20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632decf-c591-452c-8174-ab573fcd3d7c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","timestamp":"2019. október. 01. 11:18","title":"Először szerepelnek vállaltan meleg karakterek a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","shortLead":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","id":"20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2bf6-c0d8-49f1-bd69-ed33a11d0fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","timestamp":"2019. október. 02. 06:41","title":"Itt a négy évszakos gumik legfrissebb tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]