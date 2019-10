Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil tulajdonosát baleset érte.","shortLead":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil...","id":"20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adba43ef-b5ca-47f2-83fd-47e08885ab58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","timestamp":"2019. október. 01. 11:03","title":"Életmentő alkalmazást fejlesztenek a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a héten szakértői szintű találkozót tartanak a két ország képviselői.","shortLead":"Még a héten szakértői szintű találkozót tartanak a két ország képviselői.","id":"20191001_Ujraindulnak_az_amerikaieszakkoreai_targyalasok_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe0e8f7-679d-42db-8cdf-cec5403a5867","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Ujraindulnak_az_amerikaieszakkoreai_targyalasok_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. október. 01. 12:46","title":"Újraindulnak az amerikai-észak-koreai tárgyalások a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a687538-1a5c-4f59-b744-9a17ea30b12c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy épülő fehérorosz atomerőműbe helyeztetett el kenőpénzért cserébe egy engedély nélküli berendezést.","shortLead":"Egy épülő fehérorosz atomerőműbe helyeztetett el kenőpénzért cserébe egy engedély nélküli berendezést.","id":"20191001_Korrupcio_miatt_eloallitottak_a_Roszatom_egyik_munkatarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a687538-1a5c-4f59-b744-9a17ea30b12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0260305-960e-40a7-a4ce-1353f363b437","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Korrupcio_miatt_eloallitottak_a_Roszatom_egyik_munkatarsat","timestamp":"2019. október. 01. 08:38","title":"Korrupció miatt előállították a Roszatom egyik munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2bd94d-41bc-466f-b6cc-bc23312e6d17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lejárt az a határidő, amíg a Spanyolországból elüldözött zsidók leszármazottjai spanyol állampolgárságot kérhettek. 127 ezren jelentkeztek, többségük Dél-Amerikából.","shortLead":"Lejárt az a határidő, amíg a Spanyolországból elüldözött zsidók leszármazottjai spanyol állampolgárságot kérhettek. 127...","id":"20191001_127_ezer_Spanyolorszagon_kivul_elo_zsido_kerelmezett_spanyol_allampolgarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2bd94d-41bc-466f-b6cc-bc23312e6d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c128f-08a0-4656-87f4-a86a9e1628e8","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_127_ezer_Spanyolorszagon_kivul_elo_zsido_kerelmezett_spanyol_allampolgarsagot","timestamp":"2019. október. 01. 17:25","title":"127 ezer Spanyolországon kívül élő zsidó kérelmezett spanyol állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A brit miniszterelnök még London polgármestereként 126 ezer font közpénzt juttatott akkori amerikai barátnője két cégének.","shortLead":"A brit miniszterelnök még London polgármestereként 126 ezer font közpénzt juttatott akkori amerikai barátnője két...","id":"20191001_Csunya_korrupcios_ugybe_keveredett_Boris_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f5f7f-7a07-42de-b4ab-f43376dea701","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Csunya_korrupcios_ugybe_keveredett_Boris_Johnson","timestamp":"2019. október. 01. 08:25","title":"Csúnya korrupciós ügybe keveredett Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","shortLead":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","id":"20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb180dfb-e75c-494a-9778-d1120b4c2684","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","timestamp":"2019. október. 01. 19:47","title":"Karácsony 20 ezer forintos fűtési támogatást ígér minden rászoruló budapesti nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]