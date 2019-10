Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda56f47-6d47-4115-a854-9dcdf8c68a18","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","timestamp":"2019. október. 02. 12:28","title":"„Mindent szeretek, amit csinál” – Szikora Róbert lánglelkű támogatója a fideszes jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei megkezdte az első, 5 nanométeres processzorának próbagyártását.","shortLead":"A Huawei megkezdte az első, 5 nanométeres processzorának próbagyártását.","id":"20191001_huawei_mate_40_kirin_1000_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea0441-61b2-46d5-98b7-e9e5a505a40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_huawei_mate_40_kirin_1000_processzor","timestamp":"2019. október. 01. 17:03","title":"Már készül a Huawei eddigi legerősebb processzora, a Mate 40 kaphatja meg először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is beszállt a kiszivárogtatásba, bár sok konkrétumot nem árult el. Maradnak tehát a találgatások, bár már nem sok ideig.","shortLead":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is...","id":"20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75adf56b-aac9-403c-a852-c3eac1750472","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:03","title":"Végre kiderül, milyen újdonságon dolgozott idáig a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest, a köztévé nem sajnálja rá a pénzt. ","shortLead":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest...","id":"20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22916c7a-5f48-4df9-83fe-558713c08fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","timestamp":"2019. október. 01. 16:19","title":"MTVA: 70 milliárd megy csak sportesemények közvetítési jogaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40 százaléka. Tarlós István szerint az új hitelek a fejlesztések miatt kellenek, nem a város működéséhez.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40...","id":"20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e0cfe-09dc-416b-a4d2-22f069481c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","timestamp":"2019. október. 01. 11:45","title":"A főváros hetente kért milliárdos OTP-hiteleket júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]