Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"195e545c-a26a-4b5e-be92-763199a658d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint az igazi testüket. Testpozitív kampány indult a közösségi oldalakon. ","shortLead":"Mármint az igazi testüket. Testpozitív kampány indult a közösségi oldalakon. ","id":"20191004_Az_orosz_nok_elkezdtek_megmutatni_a_testuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195e545c-a26a-4b5e-be92-763199a658d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd96a04-8565-4cae-9928-05ed50117174","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Az_orosz_nok_elkezdtek_megmutatni_a_testuket","timestamp":"2019. október. 04. 09:52","title":"Az orosz nők elkezdték megmutatni a testüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","shortLead":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","id":"20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e54ce-51eb-4127-bde9-63941d2fbbbd","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","timestamp":"2019. október. 03. 12:25","title":"Guy Ritchie végre visszatért a jól bevált mocskos alvilághoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos cigarettához (e-cigaretta) - mondta Joó Tamás egészségügyi közgazdász szombat reggel az M1-en.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos...","id":"20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27af89a-bdac-472f-951b-3144438839c6","keywords":null,"link":"/elet/20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. október. 05. 10:45","title":"Érik a fordulat e-cigi ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa1ee0-27f2-4937-8c41-b47fb19808a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy ideje piacon van a Hövding nevű nyakra csatolható eszköz, ami nem más, mint egy légzsák kerékpárosoknak.","shortLead":"Már egy ideje piacon van a Hövding nevű nyakra csatolható eszköz, ami nem más, mint egy légzsák kerékpárosoknak.","id":"20191003_Jo_otlet_a_kerekparos_legzsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64aa1ee0-27f2-4937-8c41-b47fb19808a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138d447a-1c67-44dd-b0b6-743a47e8fcb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Jo_otlet_a_kerekparos_legzsak","timestamp":"2019. október. 03. 17:15","title":"Jó ötlet a kerékpáros légzsák, csak a haverkodást nem szereti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft.","shortLead":"Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft.","id":"20191003_microsoft_windows_10x_osszehajthato_kijelzo_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e365722-4cea-4f5d-a6bf-205b11409044","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_microsoft_windows_10x_osszehajthato_kijelzo_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 03. 12:17","title":"Itt a Microsoft legújabb oprendszere, a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad egy-két olyan hétköznapi dolog, amiről általában fogalmunk sincs, mire jó.","shortLead":"Akad egy-két olyan hétköznapi dolog, amiről általában fogalmunk sincs, mire jó.","id":"20191004_Tudja_mire_jo_hogy_vonalkodos_a_forgalmija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd006b3-c756-4d10-acc1-00cc6e48bb19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Tudja_mire_jo_hogy_vonalkodos_a_forgalmija","timestamp":"2019. október. 04. 14:40","title":"Tudja, mire jó, hogy vonalkódos a forgalmija?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0b5b4-3f6b-458a-a5ff-e06979621aa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey leleplezte a már jó ideje készülőben lévő Venom F5 vadonatúj erőforrását.","shortLead":"A Hennessey leleplezte a már jó ideje készülőben lévő Venom F5 vadonatúj erőforrását.","id":"20191004_cel_az_500_kmh_kidobtak_a_hiperauto_regi_motorjat_az_uj_1800_loeros_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db0b5b4-3f6b-458a-a5ff-e06979621aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73891644-144e-48a1-a8f8-d9c42961199b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_cel_az_500_kmh_kidobtak_a_hiperauto_regi_motorjat_az_uj_1800_loeros_lett","timestamp":"2019. október. 04. 11:21","title":"Cél az 500 km/h: kidobták a hiperautó régi motorját, az új 1800+ lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]