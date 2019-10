Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","shortLead":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","id":"201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060dc12e-3c0c-437d-9895-a5624d5ab1d3","keywords":null,"link":"/360/201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Felcsútról az egészségügybe is beszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül találkoztak össze, garázdaság és testi sértés lett a vége. ","shortLead":"Véletlenül találkoztak össze, garázdaság és testi sértés lett a vége. ","id":"20191004_kutyaurulek_szomszed_eger_vita_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc3f97a-2cdd-4c7c-b52d-514f5d45e2d2","keywords":null,"link":"/elet/20191004_kutyaurulek_szomszed_eger_vita_vademeles","timestamp":"2019. október. 04. 18:08","title":"Kutyaürüléket dobált egymásra két szomszéd Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Salzburg magyar játékosa büszke és csalódott is egyszerre a Liverpool elleni meccs után.","shortLead":"A Salzburg magyar játékosa büszke és csalódott is egyszerre a Liverpool elleni meccs után.","id":"20191003_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3092712d-91c4-4fa0-9f25-805387917ad6","keywords":null,"link":"/sport/20191003_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. október. 03. 10:27","title":"Szoboszlai: Kikaptunk, de legalább tudjuk, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére képes egyetlen feltöltéssel, miközben 100-szor halkabb, mint egy helikopter.","shortLead":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére...","id":"20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e35ce45-1131-4bc0-86bc-e50bf1c4fea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 04. 18:03","title":"Repülő autóval modernizálná a közlekedést a Google alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","shortLead":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","id":"20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3cb95-ab0d-4cae-95a8-f45f6425f301","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","timestamp":"2019. október. 03. 13:23","title":"Négy fokot mértek a Kékestetőn csütörtök délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, hogyan kerültek Illés Tamás plakátjai az önkormányzat épületébe. ","shortLead":"Az nem derült ki, hogyan kerültek Illés Tamás plakátjai az önkormányzat épületébe. ","id":"20191004_szekszardi_onkormanyzat_ellenzeki_plakatok_rendorseg_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10182e2-4506-442c-b4ee-0a8246f19cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_szekszardi_onkormanyzat_ellenzeki_plakatok_rendorseg_lopas","timestamp":"2019. október. 04. 15:49","title":"A szekszárdi önkormányzatban találták meg az ellenzék plakátjait, a rendőrség szerint nem történt lopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságának segítésére az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők...","id":"20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d80a5-a0f1-4ba7-9431-aa96fb66c5de","keywords":null,"link":"/elet/20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","timestamp":"2019. október. 03. 10:50","title":"Bill Gates felesége egymilliárd dollárt költ a női egyenjogúságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres akar lenni.","shortLead":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres...","id":"201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4939eb-63e5-4e91-8010-d3e4b862dfd5","keywords":null,"link":"/360/201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","timestamp":"2019. október. 04. 15:30","title":"Kezdhet aggódni a két kolbászfellegvár, Gyula és Békéscsaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]