Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","shortLead":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","id":"20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df1a6b9-077a-4a87-8b42-08779f153b4f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","timestamp":"2019. október. 08. 14:48","title":"Tarlós: Csúnya dolog volt Scarlett Johansson szájába adni azt, amit én mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós dolgok ki nem derülnek, a politikának nincs dolga az üggyel.","shortLead":"Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós...","id":"20191008_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester_jobbik_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b07b0ec-1f06-4322-a770-be600dea568f","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester_jobbik_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 14:09","title":"Borkai ellenzéki kihívója a polgármester botrányáról: Nőként és anyaként nekem ebben nehéz megszólalnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós M8 után most megérkezett a típus családi változata, melynek mozgatásáról egy izmos biturbó V8-as erőforrás gondoskodik.","shortLead":"A kétajtós M8 után most megérkezett a típus családi változata, melynek mozgatásáról egy izmos biturbó V8-as erőforrás...","id":"20191009_625_loeros_negyajtos_kupekent_itt_a_legujabb_bmw_m8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435df26d-dc8f-48d8-8e23-3f8953ab1e2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_625_loeros_negyajtos_kupekent_itt_a_legujabb_bmw_m8","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"625 lóerős négyajtós kupéként itt a legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív: érzelmi állapotunk, személyes perspektívánk, közösségünk élettempója befolyásolja, hogyan tapasztaljuk meg. Valamennyien képesek vagyunk rá, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket - állítja Philip Zimbardo amerikai pszichológus, a világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja.","shortLead":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív...","id":"20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb63df20-f255-4dc3-9ae8-a6397bef7614","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","timestamp":"2019. október. 09. 12:15","title":"Vajon ön múlt-, jelen- vagy jövőorientált? Most megtudhatja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyből három ellenőrzés feltárt valami szabálytalanságot a budapesti taxisoknál 2019-ben, ami megfelel a korábbi évek tapasztalatának. Az évi 3000 ellenőrzés vége eddig 81 engedély-bevonás volt.\r

\r

","shortLead":"Négyből három ellenőrzés feltárt valami szabálytalanságot a budapesti taxisoknál 2019-ben, ami megfelel a korábbi évek...","id":"20191008_Meg_mindig_babralnak_a_taxisok_a_taxameterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6db487-9949-4135-b1ec-0f77f4dfcb0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Meg_mindig_babralnak_a_taxisok_a_taxameterrel","timestamp":"2019. október. 08. 05:28","title":"Még mindig babrálnak a taxisok a taxaméterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is lépéseket tesznek. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is...","id":"20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726018f8-34ad-4b05-ac64-081777c6ac42","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","timestamp":"2019. október. 09. 11:27","title":"Kirúgja a Shellt a brit Nemzeti Színház a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","shortLead":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","id":"20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12eddf-9430-464c-bbe6-3eedb19f5ea4","keywords":null,"link":"/elet/20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:41","title":"11 elefánt pusztult el egy thaiföldi vízesésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A németországi Trier közelében kedd délután lezuhant egy amerikai vadászbombázó, a pilóta katapultált, viszont jelentős mennyiségű kerozin folyt ki a földre. Az érintett területet a rendőrség lezárta. ","shortLead":"A németországi Trier közelében kedd délután lezuhant egy amerikai vadászbombázó, a pilóta katapultált, viszont jelentős...","id":"20191008_Lezuhant_egy_amerikai_F16os_harci_repulogep_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7edcbf-cb93-4e54-825e-ce19d0de5ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Lezuhant_egy_amerikai_F16os_harci_repulogep_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 08. 17:33","title":"Lezuhant egy amerikai F-16-os harci repülőgép Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]