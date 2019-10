Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs szakember, aki a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla egyik működtetője.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs...","id":"20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1c450-3882-4ecb-99ab-48242070f72c","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","timestamp":"2019. október. 09. 14:50","title":"Persze, hogy Fidesz-közeli vállalkozók kaszálnak a gyerekeket célzó Kajla-programon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd önkormányzatot. Donald Trumpnak egy nappal a bejelentése után leeshetett, hogy nem volt szerencsés lépés magára hagyni a szövetségest","shortLead":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd...","id":"20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195d605-5d3a-4ad5-b427-2ee4b8a7d8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:55","title":"Trump tálcán kínálta fel a kurdokat Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","shortLead":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","id":"20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e541fe-01b9-4dc1-8749-6caae4d871b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","timestamp":"2019. október. 09. 21:14","title":"Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele a felhasználó mobiljába. A biztonságos megoldáshoz ez még kevés, a javítócsomag először a gyártókon fut át, majd az érintett felhasználóknak installálniuk is kell a pakkot.","shortLead":"Betömték az Android operációs rendszer fejlesztői azt a biztonsági rést, melyet kihasználva hackerek nézhetnek bele...","id":"20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af8a5e-9baa-43c1-a498-98343bc857be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_android_8_oktoberi_biztonsagi_frissites","timestamp":"2019. október. 09. 09:03","title":"Figyelje a mobilját, azonnal telepítse ezt a frissítést, amikor megjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul ki az ügyféllel – számtalan alkalom adódhat a munkahelyen, ami próbára teszi a teherbírásunkat. Ha ilyenkor önbizalommal felvértezve lépünk a helyzetbe, nagyobb sikerre, így több eredményre is számíthatunk.","shortLead":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul...","id":"20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec04a01-8ac4-4f4f-9568-037ce55012c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","timestamp":"2019. október. 09. 14:30","title":"Verseny a munkahelyen: az önbizalom mint valuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta pletykált AR-szemüvegét. Az elemző más újdonságokra is számít.","shortLead":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta...","id":"20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689f18cd-5998-43ad-b2cb-3cf5d5a7e73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","timestamp":"2019. október. 09. 20:30","title":"Nagy meglepetést hozhat 2020 az Apple-rajongók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","shortLead":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","id":"20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff87c1-aeb5-4238-b628-78df7203009c","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 09. 10:56","title":"Bőrszíne miatt nem engedtek be egy férfit egy Király utcai klubba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","shortLead":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","id":"20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d9fd5-4b87-4493-b97d-a89aedf8a6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","timestamp":"2019. október. 08. 17:27","title":"Puzsérék szerint a DK aktivistái szervezetten tépkedik a plakátjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]