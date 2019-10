Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your Phone újdonságával viszont hívásokat is fogadhatunk a számítógéppel.","shortLead":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your...","id":"20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5fe6-88f0-4c85-8c5f-a017b9651512","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","timestamp":"2019. október. 09. 10:03","title":"Fontos frissítést készített a Microsoft, tényleg windowsos telefont csinálnak az androidos mobilokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9210600-e88d-4f79-9e94-d213eed91419","c_author":"Sághy Erna, Dobszay János","category":"360","description":"Évtizedek óta a gyermeknevelési témák legfőbb szakértőjeként szerepelt a sajtóban, de nem tartotta magát tévedhetetlennek. Közéleti, politikai kérdésekben is rendszeresen megszólalt, a rendszerváltás előtt és mostanában is. A HVG 2016-ban készült portréinterjúja a most elhunyt pszichológusról. ","shortLead":"Évtizedek óta a gyermeknevelési témák legfőbb szakértőjeként szerepelt a sajtóban, de nem tartotta magát...","id":"201635_vekerdy_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9210600-e88d-4f79-9e94-d213eed91419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d250a899-ff24-4d38-a1a0-e18ece4ba5d3","keywords":null,"link":"/360/201635_vekerdy_tamas","timestamp":"2019. október. 09. 10:40","title":"Vekerdy Tamás: \"Mindaz vagyok, amit kiátkoztak: internacionalista, zsidó, homoszexuális, szabadkőműves, liberális\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég sorra nyerte el a megbízásokat Boldog István fideszes képviselő körzetében.","shortLead":"A cég sorra nyerte el a megbízásokat Boldog István fideszes képviselő körzetében.","id":"20191009_Lepukkant_csaladi_hazban_mukodik_a_palyazatokon_tarolo_jaszkiseri_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af34463d-e8d9-42af-bf9d-61a6f4a3966d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Lepukkant_csaladi_hazban_mukodik_a_palyazatokon_tarolo_jaszkiseri_ceg","timestamp":"2019. október. 09. 09:05","title":"Lepukkant családi házban működik a pályázatokon taroló jászkiséri cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","shortLead":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","id":"20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc91a6-d887-4815-a113-3abc0d102040","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","timestamp":"2019. október. 09. 13:37","title":"Eddig 2,4 millió rezsiutalványt váltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider ehhez hozzáteszi, hogy idén 60 ezer embert érinthet az elbocsátási hullám a bankszektorban. A Wall Streeten és a Cityben nagy az idegesség, mert a trend globális, vagyis akit kirúgnak, az csak nagyon nehezen talál magának megfelelő állást.","shortLead":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider...","id":"20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aea4b5-77f3-49fd-aa55-b6615790f3f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","timestamp":"2019. október. 08. 14:35","title":"Több tízezer embert bocsátanak el a bankok világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást. A HKmap.live követi és térképen jeleníti meg a járőröket.","shortLead":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást...","id":"20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984e679-3455-4eb3-b7cf-e6c150597ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","timestamp":"2019. október. 09. 18:41","title":"Áll a bál az Apple és Kína között, mert engedélyeztek egy alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba23c8f-3910-4e33-a191-f90fff35e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség sem tudja, hogy sírjon vagy nevessen rajta.","shortLead":"A rendőrség sem tudja, hogy sírjon vagy nevessen rajta.","id":"20191009_Videon_ahogy_valaki_tornazni_probal_a_siofoki_vasuti_sorompon_de_leszakad_alatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba23c8f-3910-4e33-a191-f90fff35e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0a9b0c-2e7e-4edb-8fbe-81eaa1f69b9c","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Videon_ahogy_valaki_tornazni_probal_a_siofoki_vasuti_sorompon_de_leszakad_alatta","timestamp":"2019. október. 09. 16:16","title":"Videón, ahogy valaki tornázni próbál a siófoki vasúti sorompón, de leszakad alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hárman kapták az elismerést.","shortLead":"Hárman kapták az elismerést.","id":"20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993534e9-0490-455f-9bdb-4ca0c4fec700","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 09. 12:10","title":"A lítiumion-akkumulátorokért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]