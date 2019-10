Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és a brüsszeli testület távolról sem felhőtlen viszonya. Lesznek viták a jogállamisággal kapcsolatban és a migráció kérdése sem oldódik meg egy csapásra csak azért, mert a bizottság elnökét Jean-Claude Juncker helyett Ursula von der Leyennek hívják a következő öt évben. A jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban azonban felcsillanhat egy apró reménysugár.","shortLead":"Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és...","id":"20191009_europai_bizottsag_meghallgatasok_ep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39652542-12ab-410f-bd4e-d8837d0e3658","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_europai_bizottsag_meghallgatasok_ep","timestamp":"2019. október. 09. 19:30","title":"Von der Leyen biztosai sem lesznek engedékenyek Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","shortLead":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","id":"20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b851c2-0895-4140-887b-c6129a8dbb42","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Bíróként debütáló Barbie-babák ösztönöznék a kislányokat mások jogainak védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4a8ce-4cb1-41d4-88dc-da51b63550f2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Négy évvel bécsi galériájának indulása után, immár három évtizede nyitotta meg Budapest első kortárs kereskedelmi kiállítóhelyét, a Knoll Galériát Hans Knoll – ezek mindkét fővárosban ma is sikeresen működnek. Knoll az első években Valkó Margittal dolgozott Budapesten, jelenleg pedig Pilinger Erzsébet vezeti a helyet. A 30. évforduló alkalmából novemberben összegző kiállítás nyílik, amely visszatekint az elmúlt évek jelentős eseményeire. A galéria számos olyan projektet szervezett működése során, amely a hazai művészeti színtér fejlődését célozta, közelítve egymáshoz a művészeket, a teoretikusokat, a szakmai döntéshozókat és a szélesebb közönséget. A tárlat elsősorban ezekre a múltbéli projektekre fókuszál. Az évforduló kapcsán Hans Knoll-lal beszélgettünk.","shortLead":"Négy évvel bécsi galériájának indulása után, immár három évtizede nyitotta meg Budapest első kortárs kereskedelmi...","id":"20191009_Harminc_eve_a_budapesti_muveszeti_szinteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a4a8ce-4cb1-41d4-88dc-da51b63550f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376ceb8-d3b2-4829-9a5d-cc6e46c0b6fe","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Harminc_eve_a_budapesti_muveszeti_szinteren","timestamp":"2019. október. 09. 11:28","title":"Harminc éve a budapesti művészeti színtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","shortLead":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","id":"20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d833296-ba11-4e0b-b810-0ed8070d2653","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","timestamp":"2019. október. 10. 09:11","title":"Tízmilliárdokat ad a nagyvállalatoknak a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön és pénteken sem lesz itthon.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken sem lesz itthon.","id":"20191009_orban_viktor_roma_parizs_emmanuel_macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acd5ffd-ec05-49e7-8bd6-0d2fa1e9896e","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_orban_viktor_roma_parizs_emmanuel_macron","timestamp":"2019. október. 09. 15:33","title":"Orbán Rómába és Párizsba is ellátogat a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.","shortLead":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor...","id":"20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c179e41d-4551-43c3-941c-be8ebbf2fd87","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Az univerzum evolúcióját kutató tudósoké a fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai haverjának földügyeinél, a háló ugyanis két Brit Virgin-szigeteki offshore-cégben végződik. Ugyanez az offshore-háló áll egy győri parkolóház-ügylet mögött is, amely Paár Attilához, Tiborcz István jelenlegi üzlettársához köthető.","shortLead":"Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai...","id":"20191009_Borkaiugy_offshore_kacsoh_rakosfalvy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3045e4a-1c74-4a56-84a8-055aeedf1ec1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Borkaiugy_offshore_kacsoh_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 09. 16:43","title":"Borkai-ügy: átláthatatlan offshore-hálót szőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]