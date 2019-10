Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú szerint 2019 júniusban és augusztusban a budapesti Széll Kálmán téren járókelőkre támadt.\r

","shortLead":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú...","id":"20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320889d7-9893-4634-a3e3-77f2ecac2b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 08. 13:38","title":"Járókelőkre támadt a Széll Kálmán téren, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civilek szerint több helyen még a fekáliát is beleeresztik a folyóba.","shortLead":"A civilek szerint több helyen még a fekáliát is beleeresztik a folyóba.","id":"20191008_Tobb_mint_70_helyen_folyik_tisztitatlan_szennyviz_a_Dunaba_Budapestnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f371c0c3-ad8b-41ff-a350-e74bbb478691","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Tobb_mint_70_helyen_folyik_tisztitatlan_szennyviz_a_Dunaba_Budapestnel","timestamp":"2019. október. 08. 16:25","title":"Több mint 70 helyen folyik tisztítatlan szennyvíz a Dunába Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.","shortLead":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor...","id":"20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c179e41d-4551-43c3-941c-be8ebbf2fd87","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Az univerzum evolúcióját kutató tudósoké a fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","shortLead":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","id":"20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833cb9ba-3ff5-487f-af09-5fb9783ad39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 05:21","title":"Legalább 200 ezer fős már a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dae0898-54e6-428b-8a9d-6c349cde3717","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dae0898-54e6-428b-8a9d-6c349cde3717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","shortLead":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","id":"20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790dd29a-695f-48e9-9dce-5691ca0b61b1","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","timestamp":"2019. október. 09. 20:22","title":"Hajó ütötte el a Temzében holtan talált bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatot határozat kötelezi vizsgálat lefolytatására, ennek határideje lejárt, a 79 éves férfi videoüzenetben kéri, hadd mehessen vissza bérleményébe.","shortLead":"Az önkormányzatot határozat kötelezi vizsgálat lefolytatására, ennek határideje lejárt, a 79 éves férfi videoüzenetben...","id":"20191008_Videouzenetben_keri_a_kilakoltatott_idos_ferfi_Budafoktol_engedjek_vissza_lakasaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf281-3e61-4ce3-af1f-729176421f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Videouzenetben_keri_a_kilakoltatott_idos_ferfi_Budafoktol_engedjek_vissza_lakasaba","timestamp":"2019. október. 08. 11:10","title":"Videóüzenetben kéri a kilakoltatott idős férfi Budafoktól, engedjék vissza otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóhírek szerint a három fiatalt őrizetbe is vették.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a három fiatalt őrizetbe is vették.","id":"20191009_iskola_lokdoses_pedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd020d7f-fa47-46e1-845e-38beb79974f4","keywords":null,"link":"/elet/20191009_iskola_lokdoses_pedagogus","timestamp":"2019. október. 09. 15:18","title":"Kirúgták az iskolából a tanárukat lökdöső diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]