[{"available":true,"c_guid":"a7a61dbc-2940-4690-acb8-21b33d819f4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oplatka András régi barátjáról, a jelenkor legnagyobb hatású magyar karmesteréről írt könyvet.","shortLead":"Oplatka András régi barátjáról, a jelenkor legnagyobb hatású magyar karmesteréről írt könyvet.","id":"201941_konyv__antiautoriter_karmester_oplatka_andras_zenekar_azegesz_vilag__akarmester_fischer_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a61dbc-2940-4690-acb8-21b33d819f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e05763e-019d-49b6-82db-65c8fd4e39e2","keywords":null,"link":"/360/201941_konyv__antiautoriter_karmester_oplatka_andras_zenekar_azegesz_vilag__akarmester_fischer_adam","timestamp":"2019. október. 10. 16:00","title":"Budapestet második Bayreuthtá emelte, a közéletben is aktív - beszélgetések Fischer Ádámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","shortLead":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","id":"20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf5b2b-0a1e-4af0-9878-33417f89a4a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","timestamp":"2019. október. 09. 16:03","title":"Trump rákapcsolt, ég a keze alatt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","shortLead":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","id":"20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d9e05-ac20-4ab1-b762-689235b819b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Robert Downey Jr. is megmondta a véleményét a Marvel-filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust mentőhelikopterrel vitték kórházba. A politikust... Pszichológiai értelemben relatív: érzelmi állapotunk, személyes perspektívánk, közösségünk élettempója befolyásolja, hogyan tapasztaljuk meg. Valamennyien képesek vagyunk rá, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket - állítja Philip Zimbardo amerikai pszichológus, a világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja. Most megtudhatja! A projektre elköltött állami pénzek nagy része bizonyosan az Orbán-kormány kedvenceinél landolt, köztük annál a kommunikációs szakembernél, aki Orbán Ráhellel együtt ad tanácsot a turisztikai ügynökségnek.