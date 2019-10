Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","shortLead":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","id":"20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dee79a-2818-4540-b741-9b4181368f8c","keywords":null,"link":"/sport/20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 15:54","title":"A szumós Kerstner Róbert világbajnoki bronzérmet nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","shortLead":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","id":"20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce442a-f1d7-42a0-b9ca-8c1b3c0f0f0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","timestamp":"2019. október. 15. 11:44","title":"Tarlós nem veszi át a képviselői mandátumát a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","shortLead":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","id":"20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6818805a-d180-4574-abed-bd41d1576916","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 13. 21:30","title":"Mentő és személyautó ütközött Nyíregyházán, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac06556-bf40-49fa-ab0b-098af69406be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy településen száznál is kevesebb voksnyi különbség is elég volt a győzelemhez.","shortLead":"Négy településen száznál is kevesebb voksnyi különbség is elég volt a győzelemhez.","id":"20191014_jaszbereny_diosd_szavazat_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ac06556-bf40-49fa-ab0b-098af69406be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d071c670-b753-4943-8f92-2fd7fc3a5898","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_jaszbereny_diosd_szavazat_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 11:05","title":"Tizennégy szavazat – volt, ahol ennyi döntött két polgármesterjelölt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","shortLead":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","id":"20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43ca97-75cd-4e7e-aef4-31e93168c2ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","timestamp":"2019. október. 15. 05:25","title":"Halálos baleset Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem kis különbséggel verte fideszes kihívóját.","shortLead":"Nem kis különbséggel verte fideszes kihívóját.","id":"20191014_momentum_soproni_tamas_terezvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2227367-532b-4932-a953-d25fe6d81532","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_momentum_soproni_tamas_terezvaros","timestamp":"2019. október. 14. 00:53","title":"A momentumos Soproni Tamás nyert Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos korábbi miniszter, a szlovákiai reformok atyja, aki úgy véli, az autokrata rendszerek közös jellemzője a korrupció.","shortLead":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos...","id":"201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f21fe-3a7c-48fd-a788-b90262c75b3e","keywords":null,"link":"/360/201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","timestamp":"2019. október. 15. 07:00","title":"Orbán nagyon eltévedt, ha a gazdasági felzárkózás a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]