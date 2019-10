Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 hírműsorának választási különkiadása, benne az önkormányzati voksolás eredményeivel. ","shortLead":"Ez a hvg360 hírműsorának választási különkiadása, benne az önkormányzati voksolás eredményeivel. ","id":"20191013_Radar360_exta_Karacsony_Budapesten_nyert_tobb_fontos_videki_varost_is_vitt_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cefe295-77f1-4463-9f7d-99fa13c6beb7","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_exta_Karacsony_Budapesten_nyert_tobb_fontos_videki_varost_is_vitt_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 13. 23:15","title":"Radar360 extra: Karácsony Budapesten nyert, több fontos vidéki várost is vitt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fővárost fölényesen vitte Karácsony Gergely, 13 budapesti kerületnek is ellenzéki polgármestere lesz az önkormányzati választás után. Vidéken erős maradt a Fidesz, de néhány nagyvárost elvesztett. Ez a HVG360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A fővárost fölényesen vitte Karácsony Gergely, 13 budapesti kerületnek is ellenzéki polgármestere lesz az önkormányzati...","id":"20191014_Radar_360_Bejott_az_osszefogas_sok_helyen_nyert_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441052c6-80f4-4ace-956b-693393409f64","keywords":null,"link":"/360/20191014_Radar_360_Bejott_az_osszefogas_sok_helyen_nyert_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 08:00","title":"Radar 360: Bejött az összefogás, sok helyen nyert az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megjött a magyarázat. ","shortLead":"Megjött a magyarázat. ","id":"20191014_NVIelnok_informatikai_atallas_miatt_akadozott_a_Valasztashu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02fe637-89b5-4491-9dda-a55b54965198","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_NVIelnok_informatikai_atallas_miatt_akadozott_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 14. 00:36","title":"NVI-elnök: informatikai átállás miatt akadozott a Választás.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja – a fogyasztóvédelem a reklámtörvény e pontjára hivatkozva bírságolta meg a Coca-Colát augusztusban indított plakátkampánya miatt.\r

","shortLead":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését...","id":"20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c2a16a-5813-4985-8a48-8f032b40e0aa","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","timestamp":"2019. október. 14. 14:29","title":"Megbírságolták a Coca-Colát a meleg párokat szerepeltető reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2bc782-f5d7-4d15-a180-ada950040607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap magyar önkormányzati választásokról szóló beszámolója szerint nagy lehetőséget kapott az ellenzék. ","shortLead":"A lap magyar önkormányzati választásokról szóló beszámolója szerint nagy lehetőséget kapott az ellenzék. ","id":"20191013_Bloomberg_egy_jachton_tartott_orgia_teszteli_Orbanrendszerenek_vasmarkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2bc782-f5d7-4d15-a180-ada950040607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134c6a52-7740-4afc-bb19-80561b3a5385","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Bloomberg_egy_jachton_tartott_orgia_teszteli_Orbanrendszerenek_vasmarkat","timestamp":"2019. október. 13. 08:04","title":"Bloomberg: egy jachton tartott orgia teszteli Orbán-rendszerének vasmarkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt.","shortLead":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is...","id":"20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c7af7-a2bd-4b99-ad2b-1a3506d949bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","timestamp":"2019. október. 13. 06:41","title":"Gyönyörű izomkombi a 90-es évek elejéről: eladó egy alig használt Mercedes E36T AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","shortLead":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","id":"20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238558e-4304-4e80-b1f5-e6d011df7ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 13:33","title":"Pikó: Ígérem, meg fogjuk szolgálni a bizalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]