Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után a sajtó kérdéseire nem válaszolt. ","shortLead":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után...","id":"20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a204eb-e0e7-4cc4-b1e9-1a055b6c095f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 15. 11:01","title":"Borkai Zsolt bejelentette: kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely megakadályozná, hogy a Városligetben megépüljenek azok az épületek, melyeknek még nincs építési engedélye. A hvg.hu kérdésére a Városliget Zrt. azt írta, minden épületnek van már építési engedélye, a fővárosnak pedig nincs jogi hatásköre a fejlesztések tekintetében. ","shortLead":"Karácsony Gergely megakadályozná, hogy a Városligetben megépüljenek azok az épületek, melyeknek még nincs építési...","id":"20191016_A_Varosliget_Zrt_szerint_Karacsony_fegyvertelen_a_Liget_Projekt_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71aa30-a229-4764-bd35-c5defabe32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_A_Varosliget_Zrt_szerint_Karacsony_fegyvertelen_a_Liget_Projekt_ugyeben","timestamp":"2019. október. 16. 13:49","title":"A Városliget Zrt. szerint Karácsony fegyvertelen a Liget-projekt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de egy horvát realitysztárral együtt ment. ","shortLead":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de...","id":"20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df94d1-2fc8-4915-afe4-8eab686c9566","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","timestamp":"2019. október. 15. 08:39","title":"Horvát valóságshow-sztár állítja, hogy ott volt Borkai adriai buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e490e6db-7a45-483d-9d34-64dfeafbe6aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A közgyűlés további két új igazgatósági tag érkezéséről is döntött. ","shortLead":"A közgyűlés további két új igazgatósági tag érkezéséről is döntött. ","id":"20191014_bernath_tamas_appeninn_holding_nyrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e490e6db-7a45-483d-9d34-64dfeafbe6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12654c78-067e-44ad-9b2b-803c083009c4","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_bernath_tamas_appeninn_holding_nyrt","timestamp":"2019. október. 14. 21:26","title":"Egykori OTP-s felsővezető került az Appeninn élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városvezetés szeretné lefaragni a Lánchíd és a Váralagút felújításának árát, ugyanis Budapestnek nincs annyi pénze, amennyit az ajánlattevők kérnek a munkáért. Egyelőre senki sem akar engedni az árból.","shortLead":"A városvezetés szeretné lefaragni a Lánchíd és a Váralagút felújításának árát, ugyanis Budapestnek nincs annyi pénze...","id":"20191015_Itt_is_az_elso_kihivas_Karacsonynak_senki_se_akarja_diszkontaron_felujitani_a_Lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f9630-f278-484d-9122-d46dd052112e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Itt_is_az_elso_kihivas_Karacsonynak_senki_se_akarja_diszkontaron_felujitani_a_Lanchidat","timestamp":"2019. október. 15. 14:17","title":"Itt is az első kihívás Karácsonynak: senki se akarja diszkontáron felújítani a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","shortLead":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","id":"20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18341604-fb03-4681-aedf-7924099a442a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","timestamp":"2019. október. 14. 16:46","title":"Itt a Porsche olcsóbb és gyengébb villanyautója, ami még így is 530+ lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e0b752-5a4a-447c-af6c-d02e543c013c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkerülhetetlenül a kultúránk része lett.","shortLead":"Megkerülhetetlenül a kultúránk része lett.","id":"20191016_Oxford_English_Dictionary_csillagok_haboruja_jedi_fenykard_padawan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e0b752-5a4a-447c-af6c-d02e543c013c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016340a9-8cfd-4c1c-a15a-90f51cfb5ba8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Oxford_English_Dictionary_csillagok_haboruja_jedi_fenykard_padawan","timestamp":"2019. október. 16. 11:15","title":"A Csillagok háborúja-univerzum beszivárgott a világ legfontosabb szótárába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]