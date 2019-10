Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék...","id":"20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075d54a-4748-468e-bf51-9b10fbdf0453","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","timestamp":"2019. október. 15. 11:54","title":"Glázer: Borkainak fontosabb a Fidesz, mint Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.","shortLead":"Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.","id":"20191015_Donald_Trump_kesz_gyorsan_tonkretenni_a_torok_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f00886-4f97-41d3-a9ca-b276a6feb76e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Donald_Trump_kesz_gyorsan_tonkretenni_a_torok_gazdasagot","timestamp":"2019. október. 15. 10:09","title":"Donald Trump \"kész gyorsan tönkretenni\" a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább a hallgatók száma.\r

","shortLead":"A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább...","id":"20191015_Nincs_roham_a_nyelviskolakban_tobb_ezren_szorulhatnak_ki_a_felsooktatasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae74ece5-6a32-4c25-a5f2-e80fc753b482","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Nincs_roham_a_nyelviskolakban_tobb_ezren_szorulhatnak_ki_a_felsooktatasbol","timestamp":"2019. október. 15. 05:20","title":"Nincs roham a nyelviskolákban, több ezren szorulhatnak ki a felsőoktatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás...","id":"20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e957e-c6b3-405d-8a53-533d0aaadf2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","timestamp":"2019. október. 14. 17:56","title":"Fucsovics Márton visszalépett a stockholmi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Budapest is részvényes az Est Mediában, amely nemrég nagy bizniszt kötött egy állami megrendeléseknél befutó IT-cég felvásárlásával – derült ki a cégbírósági iratokból. A korábbi városvezetés elismerte, hogy a cég felhalmozott köztartozásának több mint 97 százalékát elengedték a csődeljárásban, a maradékért pedig részvényt kaptak. A főpolgármester hivatala szerint még sincs szó arról, hogy a tőzsdén spekulálnának a közvagyonnal, inkább gyarapították azt. Egy befektetői érdekvédelmi szervezet szerint viszont ez klasszikus hazardírozás, még ha most nyerésben vannak is.","shortLead":"Budapest is részvényes az Est Mediában, amely nemrég nagy bizniszt kötött egy állami megrendeléseknél befutó IT-cég...","id":"20191016_est_media_delta_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bdac16-e180-4bef-9eb3-887d9505b6bf","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_est_media_delta_budapest","timestamp":"2019. október. 16. 05:47","title":"Pikáns húzással lett részvényes az Est Médiában a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","shortLead":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","id":"20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c290c065-d026-4c74-ab70-ddc89c8f84eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. október. 15. 06:11","title":"Többet dolgoztak idén az alkalmi és idénymunkások, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]