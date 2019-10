Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO-nál tudják, hogy világszerte mennyien szerették John Travolta és Olivia Newton John 1978-as musicaljét, ezért berendeltek egy egész Grease-sorozatot.","shortLead":"Az HBO-nál tudják, hogy világszerte mennyien szerették John Travolta és Olivia Newton John 1978-as musicaljét, ezért...","id":"20191016_Sorozatban_ternek_vissza_a_Grease_iskolajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8e6619-3468-47a8-82b2-b06801b0a7ff","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Sorozatban_ternek_vissza_a_Grease_iskolajaba","timestamp":"2019. október. 16. 12:11","title":"Sorozatban térnek vissza a Grease iskolájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak a támadás mögött.","shortLead":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak...","id":"20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88d517c-d5ea-421a-9219-55be2f89cafa","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. október. 16. 21:01","title":"Kalapáccsal verték össze a hongkongi tüntetések egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117719b-fda7-465d-bfb5-56ff3d83daa1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Fontos_szerepet_kap_Neil_Patrick_Harris_a_Matrix_4_reszeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8117719b-fda7-465d-bfb5-56ff3d83daa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a4bc00-b320-4de6-a770-0c605dc6ea86","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Fontos_szerepet_kap_Neil_Patrick_Harris_a_Matrix_4_reszeben","timestamp":"2019. október. 16. 10:40","title":"Fontos szerepet kap Neil Patrick Harris a Mátrix 4. részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb94225-b67e-4ecc-9d33-8bf4535802a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországnál csak Görögország kapott kevesebb pontot. ","shortLead":"Magyarországnál csak Görögország kapott kevesebb pontot. ","id":"20191015_Utolso_elotti_helyen_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_szempontjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb94225-b67e-4ecc-9d33-8bf4535802a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c63f6e-99a7-453b-a8d6-4d68ebc0e3f6","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Utolso_elotti_helyen_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_szempontjabol","timestamp":"2019. október. 15. 14:14","title":"Utolsó előtti helyen Magyarország a nemek közötti egyenlőség szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","shortLead":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","id":"20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18243bc9-41d9-40aa-b78d-d2d087f3ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","timestamp":"2019. október. 15. 10:44","title":"Két újszülött gyermekét is megfojtotta egy sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","shortLead":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","id":"20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44f9a4-b93c-4f64-a650-7846e92722a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","timestamp":"2019. október. 15. 22:14","title":"Stábja tagadja, hogy a horvát reality-sztár Borkaiékkal jachtozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányfőnöke szerint most is nyertek, de nem annyira, amennyire szerettek volna. A szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltról is megvan a véleménye.","shortLead":"A Fidesz kampányfőnöke szerint most is nyertek, de nem annyira, amennyire szerettek volna. A szexbotrányba keveredett...","id":"20191015_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440bac86-8370-4bce-8872-f334fdb0b923","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 15. 10:23","title":"Kósa: Nincs vége a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","shortLead":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","id":"20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715e9169-1887-4c7e-b7cc-f34bb85f47b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","timestamp":"2019. október. 15. 20:36","title":"Megint drónok miatt kellett lezárni Ferihegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]