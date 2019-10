Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst, a legnagyobb amerikai lapban védi Schmidt Mária Orbánt, vészes sebességgel olvadnak a svájci gleccserek. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst, a legnagyobb amerikai lapban védi Schmidt Mária Orbánt, vészes...","id":"20191017_Radar_360_a_szemetesben_landolt_Trump_levele_elmaradhat_a_rendezetlen_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550c7e43-d078-483f-ba62-fc62c2945ce1","keywords":null,"link":"/360/20191017_Radar_360_a_szemetesben_landolt_Trump_levele_elmaradhat_a_rendezetlen_Brexit","timestamp":"2019. október. 17. 17:30","title":"Radar 360: a szemetesben landolt Trump levele, elmaradhat a rendezetlen Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pillanatkép 2018-ból, az orgia állítólagos évéből.","shortLead":"Pillanatkép 2018-ból, az orgia állítólagos évéből.","id":"20191018_borkai_zsolt_vagyonnyilatkozat_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35994b2b-161d-435a-88f4-56456cb60188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_borkai_zsolt_vagyonnyilatkozat_gyor","timestamp":"2019. október. 18. 06:30","title":"Borkai Zsolt nem tette meg, mi nyilvánosságra hozzuk a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villanyszerelés lesz a dolguk, már van megfelelő ruházat.","shortLead":"Villanyszerelés lesz a dolguk, már van megfelelő ruházat.","id":"20191018_Ma_lesz_az_elso_tisztan_noi_urseta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5128706a-d4ca-482b-98df-1d0ef94130d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Ma_lesz_az_elso_tisztan_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 09:46","title":"Pénteken lesz az első tisztán női űrséta - kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b700e-db20-4492-989c-6c3f90b6aae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz forint lesz a jegy az őszi szünetben, ráadásul a nagyszülőknek is kedvezmény jár. ","shortLead":"Kétszáz forint lesz a jegy az őszi szünetben, ráadásul a nagyszülőknek is kedvezmény jár. ","id":"20191016_Ilyen_olcson_meg_biztosan_nem_mehetettek_gyerekek_a_budapesti_allatkertbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a23b700e-db20-4492-989c-6c3f90b6aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded4ac83-845b-428d-956d-e53120fc05de","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Ilyen_olcson_meg_biztosan_nem_mehetettek_gyerekek_a_budapesti_allatkertbe","timestamp":"2019. október. 16. 14:06","title":"Rendkívül olcsón mehetnek a gyerekek a budapesti állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három játékost zártak ki a Hearthstone csapatból.","shortLead":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három...","id":"20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a14e29-7f68-4372-b8d0-706335cc2705","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 17. 09:33","title":"Újabb videojátékosokat zárt ki a Blizzard, mert kiálltak a hongkongi tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati választásokon. A lehetőségeik korlátozottak, de a nyilvánosság például segíthet. ","shortLead":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati...","id":"201942_varkert_bezar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a636248-b337-440b-8446-f005e35b7e5e","keywords":null,"link":"/360/201942_varkert_bezar","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Pár udvari beszállítót kiüthetnek az új városvezetők, az oligarchákat nem tudják megsebezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]