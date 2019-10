Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Út mellett lévő fának ütközött egy busz Pácin és Nagyrozvágy között, melynek következtében tíz utas megsérült szombat éjjel.","shortLead":"Út mellett lévő fának ütközött egy busz Pácin és Nagyrozvágy között, melynek következtében tíz utas megsérült szombat...","id":"20191019_Fanak_rohant_egy_busz_Borsodban_10en_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59744893-f840-4b42-8441-64f6f9894155","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Fanak_rohant_egy_busz_Borsodban_10en_megserultek","timestamp":"2019. október. 19. 08:07","title":"Fának rohant egy busz Borsodban, 10-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát méltatták Belgrádban, a város náci megszállás alatt álóli felszabadításának 75. évfordulóján.

","shortLead":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát...","id":"20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e174ce6-f8ff-4379-85d7-e2eb5a677659","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","timestamp":"2019. október. 19. 20:34","title":"Oroszország és Szerbia szerelmet vallottak egymásnak Belgrád felszabadításának 75. évfordulója alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De pontosan milyen autóról van szó?","shortLead":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De...","id":"20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92879e91-7d93-49bf-b85b-2094aae243f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","timestamp":"2019. október. 19. 06:41","title":"\"Limitált, mint a Feleségem\" - posztolta Schobert Norbi a méregdrága Mercedes sportkocsiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","shortLead":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","id":"20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef94e4d7-303d-45fe-8b87-52f50aebccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 08:13","title":"Ma is marad a jó idő, 27 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7468db9-82f8-473e-b97f-fd8e5ed72956","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos tüntetések voltak helyi idő szerint pénteken a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de Chile közlekedési hálózata összeomlott, rendkívüli állapotot jelentettek be.","shortLead":"Erőszakos tüntetések voltak helyi idő szerint pénteken a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de...","id":"20191019_Osszecsaptak_a_metrojegyaremeles_miatt_tuntetok_a_rendorokkel_Chileben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7468db9-82f8-473e-b97f-fd8e5ed72956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a1157-44aa-4cef-89f4-8e40b4858bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Osszecsaptak_a_metrojegyaremeles_miatt_tuntetok_a_rendorokkel_Chileben","timestamp":"2019. október. 19. 08:53","title":"Összecsaptak a metrójegyár-emelés miatt tüntetők a rendőrökkel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","shortLead":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","id":"20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0903bf42-1e72-455d-87e5-5c3d81bc561d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. október. 19. 12:12","title":"Halálos motorbaleset Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető kriptopénzekről, most pedig felsoroljuk azokat a hasznos információforrásokat és alkalmazásokat, amelyeket érdemes használnunk, ha sikeresek kívánunk lenni ezen a területen.","shortLead":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető...","id":"201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174801-adf9-4f75-a5f8-6c95bbd806ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","timestamp":"2019. október. 20. 15:53","title":"Lenne \"kriptospekuláns\"? Adunk egy eszközkészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton a Facebook-oldalán. ","shortLead":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron...","id":"20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a3c9e-8e23-4bc5-b531-3fc4daa21ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. október. 19. 16:59","title":"Két magyar városban egészségtelen, négyben kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]